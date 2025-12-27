野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内のホテルで記者会見を開き、第６回ＷＢＣに出場するメンバー８人を先行発表。１１月の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」で選出外だった阪神の石井大智投手（２８）がサプライズ選出された。右腕は驚きと喜びの心境を明かし、ＷＢＣでも無失点を継続して連覇に貢献することを宣言。大谷らとの共闘で多くのことを吸収し、今後の成長につなげていくことに意気込んだ。

大谷、菊池、松井…。ＭＬＢのそうそうたる面々に石井が名を連ねた。“一番乗り”で念願のＷＢＣメンバー入り。ピッチコムやピッチクロックなどを用いた１１月の韓国戦では選出外だっただけに、石井も驚きを隠せなかった。

「いや…すごくビックリしていますし、本当に光栄に思います。本当に僕なんかでいいのかな…という気持ちがありますし。他にもたくさん他球団にいいピッチャーがいる中で選んでいただいたことはすごくうれしく思います」

今回発表された先行メンバーは８人だけ。さらにこの日の会見で井端監督は、国内組で最初に石井の名前をコールした。「やっぱりあの成績ですからね。（今季）１失点ですし。当然ね、入れようと思ってましたね」。今季５３試合に登板して１勝０敗９セーブ３６ホールド、防御率０・１７をマークした右腕へ大きな期待を寄せる。

石井は今年３月に行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−オランダ」でアマ時代も含めて初の侍入り。高専（秋田高専）出身選手としても初の代表入りという快挙だった。そこから「いつか…」と夢見ていたＷＢＣの舞台。「ＷＢＣという大会で連覇に向けて力になれるように」と闘志を燃やす。今季はプロ野球新となる５０試合連続無失点記録を樹立。「ゼロでつなぐところを意識して投げていきたい」とＷＢＣでもゼロを継続していく意気込みだ。

井端監督はボールが違うことも考慮し、投手陣を早めに発表した。石井もすでにＷＢＣ球で練習を始めている。ＮＰＢ球より滑りやすいと言われており「全然違う。真っすぐを投げても、すごく動くような感覚もあるし。変化球が扱いにくい球と扱いやすい球が分かれる」と明かす。来年２月１４日からは宮崎合宿が行われるが「しっかり慣れていって。合流までにしっかり感覚を」と体作りも含めて早めに仕上げていく。

大谷らトップスターたちと共闘できる貴重な機会に恵まれた。「まだ想像はできない」と夢見心地だが、「今後の成長にそういう経験は力になると思いますし、たくさんいろんな選手もいると思うので、しっかり吸収したい」と学びたい思いも強い。“ミスターゼロ”が世界の舞台でも躍動し、連覇の原動力となる。