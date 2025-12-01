プロ・リーグ 25/26の第20節 スタンダールとシントトロイデンの試合が、12月27日02:30にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。

スタンダールはティモシー・ヌカダ（FW）、デニス・エッケルト（FW）、キャスパー・ニールセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）、畑 大雅（DF）はベンチからのスタートとなった。

20分に試合が動く。スタンダールのティモシー・ヌカダ（FW）のアシストからキャスパー・ニールセン（MF）がゴールを決めてスタンダールが先制。

25分にスタンダールのティモシー・ヌカダ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

35分シントトロイデンが同点に追いつく。イリアス・セバウィ（MF）のアシストから後藤 啓介（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

スタンダールは後半の頭から選手交代。イブラヒム・カラモコ（MF）からアドナネ・アビド（FW）に交代した。

46分、シントトロイデンが選手交代を行う。ロベルトヤン・バンウェセマール（DF）からシメン・ユクレラー（DF）に交代した。

61分、シントトロイデンが選手交代を行う。レイン・フアンヘルデン（DF）から畑 大雅（DF）に交代した。

63分シントトロイデンが逆転。畑 大雅（DF）のアシストから後藤 啓介（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シントトロイデンが1-2で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し87分までプレーした。35分と63分にゴールを決めた。伊藤 涼太郎（MF）はフル出場した。山本 理仁（MF）は先発し79分までプレーした。10分にイエローカードを受けている。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は出場しなかった。畑 大雅（DF）は61分から交代で出場した。

2025-12-27 04:40:37 更新