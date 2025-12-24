「壁を超える人間力が築かれた」オランダで急上昇中の日本代表CBが“高校サッカー”と“高校選手権”への想いを語る。「満足したら這い上がれない」【現地独占】
11月27日、ヨーロッパリーグのフェイエノールト対セルティック戦には両チーム合わせて４人の、その３日後のオランダリーグ、フェイエノールト対NEC戦では５人の日本人選手がフェイエノールトのホームスタジアム、デ・カイプで競演した。
フェイエノールトの日本人選手はDF渡辺剛（山梨学院）、FW上田綺世（鹿島学園）。セルティックはMF旗手怜央（静岡学園）、FW前田大然（山梨学院）。NECはMF佐野航大（米子北）、FW小川航基（桐光学園）、塩貝健人（國學院久我山）。７人全員、全国高校サッカー選手権の経験者だ。なかでも渡辺と前田は高校サッカー部の１年先輩・後輩の間柄。旗手は２年時の第93回大会で、渡辺とともに優秀選手に選ばれている。
これまで17人もの高体連育ちの日本人選手がオランダに渡った。ただひとり、全国高校サッカー選手権に出場経験のない小野伸二（清水商／現清水桜が丘）は、フェイエノールト時代に二度、応援リーダーという形で同大会に関わった。ちなみに昨季は上田が同役を務めている。
Ｊリーグ・アカデミーとともに、高校サッカーは二段構えで日本ユース年代育成を支えている。なかでも全国高校サッカー選手権は彼らにとって最高の檜舞台だ。渡辺は第93大会の３回戦でPK戦の末、前橋育成に敗れた。
年の瀬のロッテルダムで、渡辺に高校時代の思い出を語ってもらった。
――今夏、フェイエノールトに移籍し半年経ちました。
「今、チームはオランダリーグでCL（チャンピオンズリーグ）出場圏内の２位。僕も試合に出つづけてます。理想的な流れだと思います」
――北中米ワールドカップの抽選ですが、オランダと同組ということでチームメイトから反応はありましたか？
「チームメイトとは『日本とオランダが同じ組になったら面白いね』という話をしてました。それが本当になって、僕がチーム内チャットに日本の国旗を送ったら笑いが起きました。ルチアーノ（ヴァレンテ／MF）、クインテン（ティンベル／MF）といった警戒すべき選手がチームメイトにいるのは不思議な感じがします」
――さて、本題の高校サッカーの話になります。
「ひとつの目標に向かって戦う。その経験ができるのが高校サッカーの強みだと思います。ちょうど先ほど（上田）綺世と、そのことを話してたんです。進路のことを考えたら３年生にとってはインターハイのほうが大事。３年生の多くが全国高校サッカー選手権（以下、高校選手権）が始まる前に進路が決まってます。それでも全力で臨むのは、『このチームで結果を残したい』という気持ちだけじゃないでしょうか。
高校選手権は日本国民が注目している大会のひとつ。ノックアウト形式で負けたら終わりという緊張感。高校として、サッカー部として、同じ方向を向いて全力で取り組める。そういう大会を高校年代から経験できるのが、とても大きい」
――オランダではユース選手へのインタビューはめったにない。日本では良くも悪くもメディアの注目度が高く、高校生の段階から取材対応が求められます。
「Ｊリーグのアカデミーと比べると、間違いなく高校サッカーに対する注目度は高い。そこで『サッカーがうまい』と言われたりして天狗になった選手は今、僕が見ている限り生き残ってません。高校サッカーで活躍したからといって、プロの世界で通用するかどうか、分かりません。プロの壁にぶち当たり、そこから這い上がれるかどうかは人間力。そこに気づいた選手はプロとして長い」
――アカデミー（FC東京）から名門高校に行くとキツかったのでは？
「それは感じなかったですね。山梨学院はどちらかと言ったら施設は良かったですし。寮生活でしたが」
