「完璧な解決策」日本代表エースのイングランド古豪関心報道に現地メディアが見解「十分な金額が提示されれば売却するだろう」
田中碧が所属するリーズは、今冬の移籍市場でストライカーの獲得が注目されている。候補のひとりとして名前があがっているのが、フェイエノールトで大活躍している上田綺世だ。
日本代表のエースはエールディビジで17試合に出場し、18ゴールと得点力を爆発させている。英紙『Express』は12月25日、リーズにとって理想的な１月の移籍市場との記事を掲載。そのなかで、上田がぴったりの補強候補と報じた。
同紙は「ドミニク・キャルバート＝ルーウィンは16試合で７得点と印象を残してきたが、リーズは攻撃の選択肢を増やす必要があるかもしれない。フェイエノールトのアヤセ・ウエダは完璧な解決策となり得る」と伝えている。
「日本人ストライカーは今季、25試合で19得点と見事な成績で多くの注目を集めている。『talkSPORT』によると、１月や夏の移籍市場で『中位のクラブ』がウエダ獲得に動くかもしれない。リーズは理想的な移籍先としてあげられている」
「１月のオファーでリーズはロビン・ファン・ペルシ監督を試すことができるかもしれない。フェイエノールトは高額移籍金を拒むのが難しいかもしれないからだ」
一方、リーズ専門サイト『The Leeds Press』も同日、「ルーカス・ヌメチャがフィットネスで苦しんでおり、新システムでファルケは前線に２人のFWを必要とするため、リーズは１月にストライカーの獲得を必要としている」と報じた。
「リーズの指揮官はヨエル・ピローを信頼していない。ヌメチャ不在時にドミニク・キャルバート＝ルーウィンと並んで起用したのがノア・オカフォーだったことからも明らかだ」
「ウエダはリーズ移籍が噂されている。今季、エールディビジで17試合出場18得点とフェイエノールトで素晴らしい調子だ。そのパフォーマンスは注目を集めている。彼の得点力と新FWを必要としていることから、リーズは彼の獲得が求められている。ファン・ペルシ監督は彼をとどめたいと望んでいるが、十分な金額が提示されれば、フェイエノールトはウエダを売却するだろう」
これだけの結果を残せば、マーケットで騒がれるのは当然だ。クラブでも上田と田中がチームメイトになる可能性はなくはないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
