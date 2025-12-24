香取慎吾、自身初の関西ローカルでのレギュラー番組『しんごの芽』がスタート！「つよぽんが良くしてもらってて羨ましかった」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

香取慎吾の新レギュラー番組『しんごの芽』（「芽」は絵文字が正式表記）が、2026年1月10日より読売テレビにて放送されることが決定した。

■初回のマンスリーMCは、テレビを席巻する“令和のニュースター”

『しんごの芽』は、あらたな“未来のヒット番組”を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている、誰もが認める国民的スター、香取慎吾がMCを務める。香取にとってこの番組が、関西ローカルとして初のレギュラー番組となる。

番組にはさらに、香取とともに番組を進行する月替わりの「マンスリーMC」も登場。初回（1月）のマンスリーMCを務めるのは、2025年もテレビを席巻した“令和のニュースター”とのこと。

気になるその正体は、2026年1月4日11時45分から放送される事前特別番組『香取慎吾が作る「しんごの芽」』で発表される。

そして、このたび番組ビジュアルも公開。香取慎吾が自ら制作した温かみのあるロゴと、番組モチーフでもある植木鉢や芽、そして何かを企んでいそうな香取の表情が印象的な、インパクトあるビジュアルに仕上がった。

■番組情報

読売テレビ『香取慎吾が作る「しんごの芽」』

[2026年]

01/04（日）11:45～

※関西ローカル

読売テレビ『しんごの芽』

01/10（土）23:30～23:55

※関西ローカル

※放送終了後TVer見逃し配信あり

MC：香取慎吾

マンスリーMC：？？？（後日発表）

