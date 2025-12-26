3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）は26日、都内でドジャース・大谷翔平投手（31）、エンゼルス・菊池雄星投手（34）ら代表選手8人を先行発表した。2大会連続選出の大谷は前回と同じ背番号「16」で、初選出の菊池は西武時代にもつけた「17」。花巻東の先輩後輩の2人が初めて同じユニホームでプレーし、連覇を目指す。

3学年差の菊池と大谷は花巻東では入れ替わりだった。菊池は高校時から世代を背負うが、故障やメジャー挑戦のタイミングが重なり代表とは縁がなかった。球宴を除けば2人が初めて同じユニホームを着る舞台がWBCに決まった。

ドラマチックな編成を発表した井端監督は菊池に「ボールが速く強い。MLBに行ってそれが磨かれ、制球が磨かれた。凄く期待している」。大谷には「全試合出場してもらえれば。グラウンドで暴れてもらえれば、周りにもいい影響しか与えない」と思い描いた。

先行発表した8人は全員投手。WBCは大リーグのボールとルールで行われ、投球間隔の秒数を定めるピッチクロック、サイン交換用の通信機のピッチコムが採用される。メジャー経験豊富な大谷、菊池に「国内の選手は慣れていない。アドバイスを求めると思うし、お願いしたい」とグラウンド内外での影響に期待した。

今季は自己最多の33試合に先発した菊池は12日に花巻東の佐々木洋監督と食事し、後輩との共闘が話題に挙がった。34歳での初代表入りに「年齢的にも上の立場になる。求められている役割を全うし、日本の勝利のために全力で腕を振る」とコメント。初めて「花巻東タッグ」を組む。

大谷は2度目のWBCで「大会の顔」。前回大会は投打二刀流で引っ張り、米国との決勝では抑えも務めて大会MVPに輝いた。その後にワールドシリーズ連覇、3年連続のリーグMVPと経験も重ねた。精神的支柱と期待され「自然とそうなってくれればいい」と井端監督。投手としての起用は、2月の始動後に状態を見て本人や球団と協議していく。

大リーガーの合流時期は、WBC管轄で試合に出場できる3月2、3日の強化試合前の2月下旬になる見込み。「いい調整をして来てもらいたい。当然力のある選手たち。力を十分発揮してもらえれば」と指揮官。連覇への歩みが始まった。（神田 佑）