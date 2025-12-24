パレスチナ自治区ガザでは、イスラエルとイスラム主義組織ハマスが停戦に合意した後も攻撃がやまず、住民はいまだに苦境にあえいでいる。

暴力を完全に止め、恒久和平を実現するには、仲介役の米国をはじめ、国際社会が関与を強めることが欠かせない。

ガザでは２年間にわたり戦闘が続き、死者はこれまでに７万人を超えた。１０月に停戦が発効し、イスラエルは和平計画に基づき、合意ラインまで軍を撤退させた。

だが、イスラエル軍は撤退線付近で、近づいてきた住民や武装勢力を相次ぎ銃撃している。テロに対する反撃だ、などとしているが、停戦後の死者は４００人を上回る。自衛の範囲を超えた攻撃との疑いは拭えない。

トランプ米大統領は近く、ホワイトハウスで、イスラエルのネタニヤフ首相と会談する。両首脳は、停戦後、ハマスが２０２３年の越境テロで拘束した人質の解放を実現したことなどの成果をアピールするとみられる。

ガザの和平計画を次の段階へ進めることを確認する可能性もある。計画にはハマスの武装解除とガザ非武装化、イスラエル軍のガザ完全撤退が盛り込まれているが、双方とも履行に難色を示しており、実現は容易ではない。

トランプ氏は戦闘への逆戻りは許さないという決意を示し、双方に圧力をかけねばならない。

一方で、トランプ政権は戦後のガザをリゾート地として開発する構想に意欲を示し、最近も、最先端のデジタル技術を活用した再開発計画をまとめたとされる。

ビジネス優先の発想では、ガザ住民が置き去りになる事態を懸念せざるを得ない。住民は住居を破壊され、がれきの中で暮らしている。まずは住民の生活再建にこそ全力を尽くすべきだ。

戦乱が続いていた間、イスラエルは２００万人以上が暮らすガザへの食料や医薬品などの搬入を阻み、人道危機を深刻化させた。

和平合意が成立して物資搬入が再開されたため、国連機関などは今月、ガザでは「飢饉（ききん）」の状態を脱したと発表した。それでも約１６０万人が高レベルの急性食料不安に直面しているという。到底、問題が解決したとは言えない。

ガザの復興には長い時間がかかり、多くの人材と資金が必要となる。周辺のアラブ諸国はもちろん、欧州や国連などによる支援が欠かせない。日本は長年にわたってパレスチナを支え、信頼を得てきた。積極的に関与すべきだ。