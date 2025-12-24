経済を強くするには財政政策も変革しなければならない。

本格的に「金利のある世界」が到来したことで、政府は、予算の中身が一段と問われる時代に入ったと認識すべきだ。

政府は２０２６年度予算案を閣議決定した。一般会計の総額は１２２・３兆円で、前年度の当初予算から７・１兆円増えた。１２０兆円を上回るのは初めてだ。

高市政権は「責任ある積極財政」と、強い経済の実現を掲げる。半導体支援など看板政策の成長・危機管理投資を積み上げた。厳しい安全保障環境を踏まえ、防衛費も９兆円で過去最大とした。

高市カラーを鮮明にした内容と言えるだろう。

物価高を踏まえ、医療従事者の賃上げなどを図ったため、社会保障費は、過去最大の３９兆円を計上した。医療崩壊を防ぐ配慮も、国の安全を重視する高市首相らしさを示す形となった。

肝心なことは金融市場からの信認を得られるかどうかである。

新規国債発行額は２９・５兆円とした。新規国債の規模は市場金利への影響が大きい。前年は１７年ぶりに３０兆円未満に抑えた。前年同様、大台を超えないようにしたことからは、市場の厳しい目を意識して腐心した、とうかがえる。

だが、市場は高市財政への警戒を解いていない。為替相場は１ドル＝１５６円台、長期金利は２％を超えている。過度な円安を放置しては、食料品などの物価高は収まらず、国民生活は苦しくなるばかりだ。利払い費が急増すれば、必要な予算の確保が難しくなる。

それでは強い経済も国民の安心も実現できないだろう。

金利のある世界では、名目の税収が増える一方で、歳出も利払い費も増えていく。これまでとは発想を変えていかねばならない。

予算案で税収は過去最高の８３・７兆円を見込んだ。その反面、国債の元本返済や利払い費を含む国債費は過去最大の３１・２兆円に膨らんだ。利払い費が２・５兆円増の１３兆円にまで増えたためだ。

国の借金は１３００兆円を超えている。超低金利時代の発行分が多く残り、時間の経過とともに、金利が上昇した国債に入れ替わっていく。利払い費は１０年後に急増する恐れがある。

災害や深刻な景気後退時には財政出動は必須だが、平時には、債務を着実に減らすことが極めて重要になる。政府は中長期の財政健全化の道筋を明確にし、歳出歳入の構造を不断に見直して、市場の信認を得ていく姿勢が必要だ。