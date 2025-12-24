国土交通省は２６日、２０２３、２４年度に全国の道路で見つかった計約２万２０００件の陥没データの詳細をホームページで公表した。

都道府県別では新潟県と北海道が年平均１０００件超と特に多く、愛知など４県も５００件を超えた。同省は「陥没の大半は自治体管理の道路で起きている。自治体は危機意識を強め、巡回や調査を徹底してほしい」としている。

公表したのは、国道、都道府県道、市区町村道で見つかった各陥没の路線、場所、要因、大きさ（深さなど）。今年１月の埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、初めて個別のデータを収集し公表した。

発生件数は２３年度が計１万２２０９件、２４年度が計９８６６件。発生場所は、新潟県が総計２２７４件（２３年度１３５２件、２４年度９２２件）で最も多く、北海道も同２０６７件（２３年度９９９件、２４年度１０６８件）で続いた。２道県について同省は「道路延長や地盤の状態などが影響した可能性がある」としている。

愛知、広島、鳥取、山口の４県も同１０００件を超えた。東京都は同６２０件（２３年度３７８件、２４年度２４２件）で１２番目に多かった。総計が最も少なかったのは岐阜県の３１件。

深さ１メートル以上の陥没は２年間で計５００件以上あった。最大は八潮市の陥没で、深さ１５メートル、幅４０メートルに達した。このほか、神奈川県松田町の国道２４６号で深さ８メートル、宮城県富谷市の市道で同６・７メートルの陥没が見つかった。

同省は今後、地質や地下埋設物の状況など道路下の情報を一括表示するデジタル地図を整備し、今回の陥没データも盛り込む方針。

◇

国交省ホームページ上の陥没データはこちらから。