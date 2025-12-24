大阪・関西万博で会場の夢洲（ゆめしま）（大阪市此花区）への水上交通を担った定期船を巡り、日本国際博覧会協会（万博協会）が、運航会社の１社を相手取り、未払いの桟橋使用料約７２００万円の支払いを求めて大阪地裁に提訴したことがわかった。

１日付。

訴状などによると、運航会社はユニバーサルクルーズ（大阪市北区）。同社は４月１３日〜１０月１３日の万博会期中、堺旧港（堺市堺区）など３か所と夢洲を結ぶ３航路を運航し、万博協会が管理する夢洲北側の桟橋を使った。万博協会の規程では、桟橋使用料として、管理料金（１回当たり２万〜３万８５００円）と施設利用料金（乗客１人当たり２７０〜３３０円）の各月分を翌々月末までに支払うこととされるが、全額が未払いという。

同社は読売新聞の取材に「回答できる者がいない」とした。

定期船は、同社など３事業者が計４航路を運航した。会期前半は利用が低迷し、大阪府などが６月、事業者の負担になっているとして桟橋使用料の引き下げを求めたが、万博協会は応じなかった。会期後半は、運賃値下げや万博人気などを背景に、利用状況は好転した。