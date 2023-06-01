¹á¼è¿µ¸ã¤¬´ØÀ¾¤Ç¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¡Ö¤Ä¤è¤Ý¤ó¤¬ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï26Æü¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤·¤ó¤´¤Î²ê¡Ê²ê¤Ï³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ30Ê¬¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£26Ç¯1·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¿·¤¿¤Ê¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥ì¥Ó´ë²è¤Î¥¿¥Í¤ò¸¡¾Ú¤·²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¡£¹á¼è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¹á¼è¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬ËÍ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
Áðù¬¹ä¤¬Æ±¶É¤Ç¡ÖÁðù¬¤ä¤¹¤È¤â¤Î¡¡¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¦¤µ¤«¤á¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤è¤Ý¤ó¤¬ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÊÁðù¬¤Ë¡Ë¡ØÂçºå¤ÇÈÖÁÈ»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ø¤Ø¤§¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹á¼è¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë·îÂØ¤ï¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼MC¤òÃÖ¤¯¡£½é²ó¡Ê1·î¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¥Æ¥ì¥Ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¹á¼è¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼MC¤Ï¶¦±é¤¬½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£²ñ¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ¡¢¤À¤±¤É²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¿Í¡£¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤«¤é½Ð±é¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤Ï¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼MC¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÁ°ÆÃÈÖ¡Ö¹á¼è¿µ¸ã¤¬ºî¤ë¡Ø¤·¤ó¤´¤Î²ê¡Ù¡×¡Ê26Ç¯1·î4Æü¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£