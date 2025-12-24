ＴＢＳの田村真子アナウンサー（２９）が２６日、レギュラーを務める同局系情報番組「ラヴィット！」（月〜金、前８・００）で、交際中だった一般男性と結婚したことを生報告した。

ＭＣの麒麟・川島明が「おめでたいニュースが３０分前に飛び込んで参りました、田村真子さん、ご結婚おめでとうございます」と電撃発表すると、スタジオは騒然。川島から花束を渡された田村アナは「すいません、恐縮でございます」「先日、結婚しました、一般の方なんですけど」と説明すると、万雷の拍手が。田村アナは「このままお仕事も頑張ってまいりますので」と宣言した。

放送直前には、自身のインスタグラムでも結婚を報告。「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました。これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」と明らかにした。

田村アナは三重県出身で、上智大から２０１８年にＴＢＳ入社。オリコン発表の「好きな女性アナウンサーランキング」では昨年、今年と連覇を果たした。公式プロフィルによると、大学時代は茶道部で裏千家茶道上級の資格を持つ。父は自民党の田村憲久議員。