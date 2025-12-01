°æ¾å¾°Ìï vs ¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¡¡³¤³°¤ÇÂÔË¾ÏÀ¡ÖÃæÃ«½á¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Îº£¸å¤ò½ä¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Ïà¿·¤¿¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Áá¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç£²£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¶½¹Ô¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°£Ö¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ç¡¢£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¶½¹Ô¤Ç£×£Â£Á¡õ£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬£×£Â£ÃÆ±µé£±£°°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È·ãÆÍ¡£ÍèÇ¯£µ·î¤Ë¤Ï°æ¾å¤ÈÃæÃ«¤Ë¤è¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç£Î£Å£×£Ó£²£´¡×¤Ï¡Ö°æ¾åÂÐ¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µÀï¤¬ÃæÃ«Àï¤è¤êÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶Á¤¯ÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤È¡Ê£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡Ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£ÃæÃ«½á¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤è¤ê¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î°æ¾å£ö£óÃæÃ«¤ÏÌ¥ÎÏ¤ËË³¤·¤¤¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¾¦¶ÈÅª¤ËÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤À¡££Ð£Ð£Ö»Ô¾ì¤Ç¤Ï´Ø¿´¤¬¸ÂÄêÅª¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö°ìÊý¡¢°æ¾å¤¬³¬µé¤ò¾å¤²¤ÆÌµÇÔ¤Î¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÄ©¤á¤Ð¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÂÐÀï¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê´í¸±¤¬È¼¤¦¡£ÂÎ³Êº¹¡¢ÂÇ·âÎÏ¡¢¿ÈÂÎÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¿¿¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ë¤³¤½Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¤¬¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡£¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤ÏÈà¤é¡Ê¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¡Ë¤Î½êÂ°Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¡¢ÆÃ¤Ë¥á¥¥·¥³·ÏÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¶¯¤¤¤Ï¤º¤À¡£¾ã³²¤ÏÊÆ¹ñ¤Î´Ø¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤À¡£°æ¾å¤ÎÃæ·Ñ¸µ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ëÃæÃ«¤È¤Î¹ñÆâÂÐ·è¤ò³Î¼Â¤ËË¾¤à¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿ÈÄ¹£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¤Î°æ¾å¤Ï¡¢£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¤Î¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃø¤·¤¤¿ÈÄ¹º¹¤È¥ê¡¼¥Áº¹¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤ÏÏ¢ÂÇ¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØ·Ê¤ËÀï¤¦¡£°æ¾å¤¬¥µ¥¤¥ºº¹¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï°æ¾å¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë´í¸±¤ÊÁê¼ê¤ÈÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µÀï¤Ï¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¡£ÆÃ¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³ÂÐÆüËÜ¤ÎÂÐÀï¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤È³Î¤«¤Ê½¸µÒÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆ±µ»ö¤Ï¡Ö°æ¾å£ö£óÃæÃ«¤Ïµ»½ÑÅª¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÊÆ¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇàÆâÉô¹³Áèá¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£°æ¾å£ö£ó¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤³¤½¤¬¿¿¤ÎÀï¤¤¤À¤È¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£