timelesz橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝“ひよこちゃん”姿で新CM出演 2026年は「国民的アイドルを目指す」
【モデルプレス＝2025/12/27】timelesz（タイムレス）の橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が出演する日清食品株式会社「チキンラーメン」の新CM「ひよこちゃんたち誕生篇」が、12月27日より全国で放映される。
【写真】timelesz新メンバー、新CMで“ひよこちゃん”姿
今回の新CMでは、2011年の「チキンラーメンのチキンラーメンちょびっとだっけ 好きになってってっとてっと」という歌が特徴のCMをリバイバル。橋本、猪俣、篠塚がひよこちゃんの着ぐるみに入り、「チキンラーメンのたまごポケットにたまごを落とすと地味にアガる」というメッセージを紹介していく。
当時のCMの映像を再現するため、撮影にはフィルムカメラを使用し、舞台美術も忠実に再現。歌は3人の歌唱ver.になっている。着ぐるみ姿でチキンラーメンをすすり、羽をパタパタさせ、3人が初々しい“ひよこちゃんの姿”を見せている。
ひよこちゃん姿に扮した3人が撮影現場に登場。少し動きにくそうな様子だったが、上手くいったときには、ひよこちゃんの羽でお互いの体をぺちぺち叩いてハイタッチのような仕草を見せるなど、和気あいあいと撮影していた。
楽しそうな様子と裏腹に、撮影の合間では小声で歌の練習したり、こっそりダンスの練習をしたりと3人の真剣な姿も。タイミング合わせに1番苦戦した羽をぱたぱたさせるシーンでは、どうしたら動きが合うかを3人で話し合ったり、メンバーが間違えてしまったときも「気にしないで次に行こう！」と励ましあうなど、何度も3人で真面目に練習していた。
3人で同時にチキンラーメンをすするシーンでは、橋本が苦戦。「2026年の目標は“チキンラーメンを上手にすすれるようになる”にします…」と思いがけず来年の目標が決定し、現場は笑いに包まれた。今回のCM撮影では、3人が様々な表情をみせた。（modelpress編集部）
◆橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝インタビュー（一部抜粋）
― 今回チキンラーメンのキャラクター“ひよこちゃん”になりきっていただきましたが、いかがでしたか？撮影中のエピソードなども教えてください。
橋本：そうですね。見かけによらず、すごく大変なんだなということがわかりました。
猪俣：すごく重いよね…びっくりしてる。
橋本：周杜がダンス撮影のとき、先生からできているって言われていて、そしたら「俺、親鳥だから」とか言い出した（笑）。
篠塚：ひよこだから。
猪俣：いや、俺今日は親鳥だよ！
橋本：ひよこちゃんになってみてどうだった？
篠塚：嬉しいよね！
橋本：せーので誰が一番似合ってるかやろう。自分以外を指で指そう。せーの！
（橋本→猪俣、篠塚→猪俣、猪俣→誰も指名なし）
橋本：（猪俣に対して）なんで指さないんだよ（笑）！
篠塚：今日1日撮影して（ひよこちゃんの姿に）だいぶ慣れてきました。途中3人で踊ってる時もあったよね？
猪俣：あった！楽しかったね！総じて！
橋本：楽しかったです。
― CM中「地味にアガる」というフレーズが出てきましたが、皆さんの気分が地味にアガる瞬間や、ちょっと嬉しくなる日常のシーンを教えてください。
猪俣：自販機で当たりが出たとき！
橋本：4桁のやつね！
猪俣：あれ結構地味に嬉しい。
橋本：嬉しいね、確かに！最近俺やってないな。
篠塚：俺あれ当たったことないわ…。
橋本＆猪俣：えー！嘘！本当！？
橋本：俺は、サウナに1人で行った時に、たまたま友達に会うとき。
篠塚：そんなことある？
橋本：あるんだよ！たまたま会うみたいなこと！
篠塚：地元のサウナとか？
橋本：そう。
猪俣：あるよね。嬉しいよね、それ！
篠塚：僕は、たまごを割ることできた時じゃない？
猪俣：え？割れないの？
篠塚：片手で割るのは難しい…。え、難しくない？
橋本＆猪俣：（無反応）
篠塚：将生はできるかもしれないけど、あんまり料理してなかったら難しいじゃん？だから、（片手で）パカって割れたら嬉しいんだよね！
― 2026年の抱負はありますか？どんなことを頑張りたいですか？
篠塚：難しいな…。色々あるもんね。
橋本：まずはグループじゃない？
猪俣＆篠塚：そうね、グループとしてだね！まず。
篠塚：「国民的アイドル」を目指す。そのために歌もダンスもそうですし、バラエティだったり、諸々たくさんのことを特に僕たち3人はやらなきゃいけないので、そこは2026年だけではないですけど、2026年も頑張っていきたいなと思っています。個人（の目標）は？
猪俣：俺は、チキンラーメンを100杯食べる！
篠塚：余裕じゃない？（笑）俺、1か月あったらいけるよ、多分。
猪俣：じゃあ…300杯食べます！
篠塚：それは確かに。毎日食べないとね。
橋本：俺は、すする力を強くする！
猪俣：確かに、今日弱かったもんね。
篠塚：ラーメンをすするシーンがあって、3人で一斉にすするところで、将生だけちょっとすすれなかったんだよね。
猪俣：練習は調子よかったんだけどね。
橋本：そう、練習は調子よかった！すするってかっこいいから、すする力を強くする！
猪俣：なるほど！いい！
篠塚：2026年の抱負か…新しいことに挑戦したいな。
猪俣：例えば？
篠塚：勉強とかで結構俺は逃げていた分野が多いから、偏った分野しか勉強してこなかったのよ。
猪俣：地理とかしてないもんね。
篠塚：まさにそうなんだけど。数学とかしかやってこなかったから、色々な番組に出たり、社会で生きていく上で、知識を付けた方が役に立つから、たくさんの知識をつけたい！
橋本：なるほど！
猪俣：賢いね。
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz新メンバー、新CMで“ひよこちゃん”姿
◆橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝、新CM出演決定
今回の新CMでは、2011年の「チキンラーメンのチキンラーメンちょびっとだっけ 好きになってってっとてっと」という歌が特徴のCMをリバイバル。橋本、猪俣、篠塚がひよこちゃんの着ぐるみに入り、「チキンラーメンのたまごポケットにたまごを落とすと地味にアガる」というメッセージを紹介していく。
◆橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝、和気あいあいと撮影
ひよこちゃん姿に扮した3人が撮影現場に登場。少し動きにくそうな様子だったが、上手くいったときには、ひよこちゃんの羽でお互いの体をぺちぺち叩いてハイタッチのような仕草を見せるなど、和気あいあいと撮影していた。
楽しそうな様子と裏腹に、撮影の合間では小声で歌の練習したり、こっそりダンスの練習をしたりと3人の真剣な姿も。タイミング合わせに1番苦戦した羽をぱたぱたさせるシーンでは、どうしたら動きが合うかを3人で話し合ったり、メンバーが間違えてしまったときも「気にしないで次に行こう！」と励ましあうなど、何度も3人で真面目に練習していた。
3人で同時にチキンラーメンをすするシーンでは、橋本が苦戦。「2026年の目標は“チキンラーメンを上手にすすれるようになる”にします…」と思いがけず来年の目標が決定し、現場は笑いに包まれた。今回のCM撮影では、3人が様々な表情をみせた。（modelpress編集部）
◆橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝インタビュー（一部抜粋）
― 今回チキンラーメンのキャラクター“ひよこちゃん”になりきっていただきましたが、いかがでしたか？撮影中のエピソードなども教えてください。
橋本：そうですね。見かけによらず、すごく大変なんだなということがわかりました。
猪俣：すごく重いよね…びっくりしてる。
橋本：周杜がダンス撮影のとき、先生からできているって言われていて、そしたら「俺、親鳥だから」とか言い出した（笑）。
篠塚：ひよこだから。
猪俣：いや、俺今日は親鳥だよ！
橋本：ひよこちゃんになってみてどうだった？
篠塚：嬉しいよね！
橋本：せーので誰が一番似合ってるかやろう。自分以外を指で指そう。せーの！
（橋本→猪俣、篠塚→猪俣、猪俣→誰も指名なし）
橋本：（猪俣に対して）なんで指さないんだよ（笑）！
篠塚：今日1日撮影して（ひよこちゃんの姿に）だいぶ慣れてきました。途中3人で踊ってる時もあったよね？
猪俣：あった！楽しかったね！総じて！
橋本：楽しかったです。
― CM中「地味にアガる」というフレーズが出てきましたが、皆さんの気分が地味にアガる瞬間や、ちょっと嬉しくなる日常のシーンを教えてください。
猪俣：自販機で当たりが出たとき！
橋本：4桁のやつね！
猪俣：あれ結構地味に嬉しい。
橋本：嬉しいね、確かに！最近俺やってないな。
篠塚：俺あれ当たったことないわ…。
橋本＆猪俣：えー！嘘！本当！？
橋本：俺は、サウナに1人で行った時に、たまたま友達に会うとき。
篠塚：そんなことある？
橋本：あるんだよ！たまたま会うみたいなこと！
篠塚：地元のサウナとか？
橋本：そう。
猪俣：あるよね。嬉しいよね、それ！
篠塚：僕は、たまごを割ることできた時じゃない？
猪俣：え？割れないの？
篠塚：片手で割るのは難しい…。え、難しくない？
橋本＆猪俣：（無反応）
篠塚：将生はできるかもしれないけど、あんまり料理してなかったら難しいじゃん？だから、（片手で）パカって割れたら嬉しいんだよね！
― 2026年の抱負はありますか？どんなことを頑張りたいですか？
篠塚：難しいな…。色々あるもんね。
橋本：まずはグループじゃない？
猪俣＆篠塚：そうね、グループとしてだね！まず。
篠塚：「国民的アイドル」を目指す。そのために歌もダンスもそうですし、バラエティだったり、諸々たくさんのことを特に僕たち3人はやらなきゃいけないので、そこは2026年だけではないですけど、2026年も頑張っていきたいなと思っています。個人（の目標）は？
猪俣：俺は、チキンラーメンを100杯食べる！
篠塚：余裕じゃない？（笑）俺、1か月あったらいけるよ、多分。
猪俣：じゃあ…300杯食べます！
篠塚：それは確かに。毎日食べないとね。
橋本：俺は、すする力を強くする！
猪俣：確かに、今日弱かったもんね。
篠塚：ラーメンをすするシーンがあって、3人で一斉にすするところで、将生だけちょっとすすれなかったんだよね。
猪俣：練習は調子よかったんだけどね。
橋本：そう、練習は調子よかった！すするってかっこいいから、すする力を強くする！
猪俣：なるほど！いい！
篠塚：2026年の抱負か…新しいことに挑戦したいな。
猪俣：例えば？
篠塚：勉強とかで結構俺は逃げていた分野が多いから、偏った分野しか勉強してこなかったのよ。
猪俣：地理とかしてないもんね。
篠塚：まさにそうなんだけど。数学とかしかやってこなかったから、色々な番組に出たり、社会で生きていく上で、知識を付けた方が役に立つから、たくさんの知識をつけたい！
橋本：なるほど！
猪俣：賢いね。
【Not Sponsored 記事】