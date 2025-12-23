来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）の花巻東コンビら８選手を先行発表。心強い先輩とともに、大谷が連覇へ先導する。大谷も含めれば、第一陣は全て投手。強豪国に対抗する“最強方程式”はどうなるのか。残りの２２選手は、１月中旬に発表を予定する。

２連覇へ、花巻東コンビがタッグを組む。８人が先行発表されたＷＢＣの出場メンバーに、雄星と大谷が名を連ねた。同じ学びやから巣立った２人が、日の丸を背負って世界の舞台に立つ。

雄星は高校時代を含め初めて侍ジャパン入り。先発の一角を占める見通しだ。「チャンスがあれば前のめりで」と今回のＷＢＣには並々ならぬ意欲を示していたが、この日も「チームでは年齢的にも上の立場になると思いますが、自分に求められている役割をしっかりと全うし、日本の勝利のために全力で腕を振ります」と気合満点のコメントを出した。大谷のコメントはこの日発表されなかったが、１１月に取材に応じた際には「選ばれること自体、光栄なことなので楽しみ」と話しており、静かに闘志を燃やしているはずだ。

念願の初タッグだ。大谷は、中学３年時の０９年センバツで準優勝に導いた３学年年上の雄星の背中を追うようにして花巻東に入れ違いで入学。日米の球宴で同じユニホームを着たことがあるだけで、共闘するのは実質的に初めてとなる。メジャーでは大谷が２６打数９安打の打率３割４分６厘で３本塁打。個人的な感情を多く口にしない大谷が「他の選手と違って特別な気持ちもある」と意識するのが雄星。グラウンドで会えば談笑するなど仲もよく、強力タッグになるのは間違いない。

大谷は世界最高の選手として誰よりも重圧と戦いながら日の丸を背負う。そんな中で、メジャーの舞台を熟知し、年上でもある雄星がいることは大きな支え。いまだ起用法は不透明だが、仮に投げられないとしても雄星というもうひとりの投の柱がいるのは心強い。

前回大会ではダルビッシュが先頭に立ってメジャーリーガーの情報や、時差ボケ対策などを積極的に伝えてチームを引っ張った。雄星にも同様の役割が求められるだろう。井端監督も「当然、前回大会でも入るだけの実力はあったと思うし、今回来ていただいて非常にありがたい。ボールが速くて強い。ＭＬＢで制球も磨かれ、すごく期待している」と雄星を評する一方で、大谷には「グラウンドで暴れてもらえれば。周りにもいい影響しか与えないと思う」とメッセージを送った。２１年の米球宴でともに戦った際には、花巻東のユニホームに２人のサインとともに「花巻東から世界へ」と記し、母校でモニュメントにもなった。夢タッグが、連覇ロードで先頭に立つ。（安藤 宏太）

◆雄星と大谷 花巻東高では３学年違いで雄星の卒業直後に大谷が入学したため一緒にプレーはしていない。同じチームに所属したのは、１３年、１７年球宴のパ・リーグ、２１年メジャーリーグ球宴のア・リーグ。同じ試合に出場したのは、１７年７月１４日（ナゴヤＤ）の球宴第１戦だけ。同試合で雄星は３回から２番手で登板して３安打１失点、大谷は「３番・ＤＨ」で２打数無安打だった。

◆記録メモ

▼…松井（パドレス）は１７、２３年に続き３度目のＷＢＣ代表選出。３度目の出場となれば０６、０９、１３年の杉内俊哉（ソ、巨）、０６、０９、１７年の青木宣親（ヤ、アストロズ）、０９、１３、１７年の内川聖一（横浜、ソ）と並び日本の最多出場選手となる。大谷は日本ハム時代の１７年を含むと３度目の選出だが、１７年大会前に負傷辞退したため、出場は今回が２度目となる。

▼…松井の背番号は１に決定。１７年は１０、２３年、１３年で、３大会全てで異なる背番号。３度出場した選手で背番号が全て異なったのは初。投手の背番号の最小は自身の１７年の１０で、１ケタの背番号をつけるのも初だ。

▼…初選出の石井（神）の背番号は６９。日本のＷＢＣ出場選手で最大の背番号は１７年の平野佳寿（オ）の６６で、石井が出場すれば日本で最も大きい背番号となる。