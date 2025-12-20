オリックス・曽谷龍平投手（２５）が２６日、故郷の斑鳩（いかるが）町役場を表敬訪問した。中西町長に自己最多の８勝（８敗）を挙げたプロ３年目の今季を報告後、自身が小学時代に所属していた斑鳩少年野球部の現役選手へ「夢ミーティング」を開講。役場に勤める父・博一さん（５２）は司会進行役を務め、「斑鳩町を背負う投手になってもらえたら」と期待を寄せた。

「石の上にも３年。ずっと我慢して、我慢して、一段ずつ登っていけたのかな」と、年数を重ねるごとに成長する愛息の姿に誇らしげ。「もう手が届かへんような、本当に自分の息子じゃないような感じ。けがなく元気にマウンドに立っている姿を見られるだけでも幸せ。自分のやっていることを結果として出してもらえたら、これ以上に幸せなことはないですね」と目を細めた。

「令和９年が町政８０周年。それに向けてまた一段一段（階段を）登って、（町の）大使みたいに（なってもらえたら）」と、役場の安全安心課長としてもエール。「１年に一度、（斑鳩町に）帰ってくるのが恒例行事になっている。帰るところがあるっていうのが本当に（いいことで）、温かく皆さんにも迎えてもらえる。やっぱりシーズン中の積み上げもあるでしょうし、『もう帰りたくない』とならないように頑張ってもらえたら」とうなずいた。