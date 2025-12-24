脚本家で元横綱審議委員の内館牧子さんが７７歳で亡くなったことを受け、現横審委員で女優・紺野美沙子さんがスポーツ報知にコメントを寄せた。

「突然の訃報に大変驚いております。３年前、私が横綱審議委員に就任した際に、内館さんが先輩としてエールを贈って下さったこととても嬉しく励みに感じております。初の女性の委員として、「横綱の品格とは何か」ということ、「土俵と女性」について、論理的にわかりやすい言葉で発言なさっていらっしゃいました。マスコミに横綱・朝青龍関とのやりとりがよく取り上げられましたが、内館さんの深い相撲への理解と愛情からの発言だったと思います。もっと忌（きたん）のないご意見を伺いたかったです。そしてお相撲談義をご一緒したかった。次の横綱はどの力士になるのか。内館さんずっと見守っていて下さい。心から冥福（めいふく）をお祈り致します。紺野美沙子」

相撲好きの「スー女（じょ）」の“元祖”としても知られる紺野さん。初の横審委員だった内舘さんの意思を継いで、今後も角界と関わっていく。

◇紺野 美沙子（こんの・みさこ）１９６０年９月８日、東京都生まれ。６５歳。８０年、慶大在学中にＮＨＫ連続テレビ小説「虹を織る」のヒロイン役で人気を博す。時代劇から現代劇まで、硬軟さまざまな役をこなしてきた。国連開発計画親善大使として、カンボジアなど途上国を回ってきた。２０１０年秋から朗読座を主宰。１９〜２１年、日本相撲協会に設置された「大相撲の継承発展を考える有識者会議」の委員。２２年から横審委員。