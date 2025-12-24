大阪・読売テレビは２６日、タレント・香取慎吾の冠番組「しんごの芽」（土曜・後１１時３０分）が来年１月１０日から放送されると発表した。

同番組は新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探るもの。ＭＣを務める香取にとって、この番組が関西ローカルとして初のレギュラー番組となる。

さらに香取とともに番組を進行する月替わりの「マンスリーＭＣ」も登場。初回（１月）のマンスリーＭＣを務めるのは２０２５年もテレビを席巻した「“令和”のニュースター」とのこと。香取は「共演が初めましての人です。会うのも初めて。だけど会いたいと思った人。なので僕から出演をお願いをした人です」とヒントを出した。その正体は来年１月４日午前１１時４５分から放送される事前特別番組「香取慎吾が作る『しんごの芽』」で発表される。

香取慎吾「まさかまたバラエティー番組をレギュラーでやるなんて。でもうれしいです。テレビが僕を育ててくれたから。それにうさかめ（読売テレビで放送中の『草ナギやすともの うさぎとかめ』＝日曜・後０時３５分＝）では、つよぽん（草ナギ剛）が良くしてもらってて、うらやましかった（笑）。ラジオで一緒になった時に（草ナギに）『大阪で番組始まるんだよ』って伝えたら『へぇ〜』って言ってました（笑）」