香取慎吾、関西ローカルで初レギュラー番組が決定 「『うさかめ』でつよぽんが良くしてもらってて…」【コメントあり】
読売テレビは2026年1月10日から、俳優・歌手の香取慎吾がMCを務める新レギュラー番組『しんごの芽』（※芽＝絵文字／毎週土曜 後11：30〜 ※関西ローカルTVer見逃し配信あり ）を放送すると発表した。香取にとって、関西ローカルとして初のレギュラー番組となる。
【写真】ガッツポーズで気合十分！『しんごの芽』でMCを務める香取慎吾
「しんごの芽」は新たな『未来のヒット番組』を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。MCを務めるのは40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている誰もが認める国民的スター・香取慎吾。さらに香取と共に番組を進行する月替わりの「マンスリーMC」が登場する、
初回(1月)のマンスリーMCを務めるのは今年もテレビを席巻した「“令和”のニュースター」。香取によると「共演が初めましての人です。会うのも初めて、だけど会いたいと思った人。なので僕から出演をお願いした人です。」とのヒントが。気になるその正体はまた2026年1月4日午前11時45分から放送される事前特別番組『香取慎吾が作る「しんごの芽」』で発表する。
このたび、番組ビジュアルも公開された。香取慎吾が自ら制作した温かみのあるロゴと、番組モチーフでもある植木鉢や芽、そしてなにかをたくらんでいそうな香取の表情が印象的なインパクトある1枚となっている。
■香取慎吾コメント
まさかまたバラエティ番組をレギュラーでやるなんて。でも嬉しいです、テレビが僕を育ててくれたから。それにうさかめ（読売テレビで放送中の『草なぎやすともの うさぎとかめ』）ではつよぽんが良くしてもらっててうらやましかった(笑)。ラジオで一緒になった時に(草なぎに)大阪で番組始まるんだよ、って伝えたら「へぇ〜」って言ってました(笑)。最初のマンスリーMCは共演が初めましての人です。会うのも初めて、だけど会いたいと思った人。なので僕から出演をお願いした人です。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀
【写真】ガッツポーズで気合十分！『しんごの芽』でMCを務める香取慎吾
「しんごの芽」は新たな『未来のヒット番組』を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。MCを務めるのは40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている誰もが認める国民的スター・香取慎吾。さらに香取と共に番組を進行する月替わりの「マンスリーMC」が登場する、
このたび、番組ビジュアルも公開された。香取慎吾が自ら制作した温かみのあるロゴと、番組モチーフでもある植木鉢や芽、そしてなにかをたくらんでいそうな香取の表情が印象的なインパクトある1枚となっている。
■香取慎吾コメント
まさかまたバラエティ番組をレギュラーでやるなんて。でも嬉しいです、テレビが僕を育ててくれたから。それにうさかめ（読売テレビで放送中の『草なぎやすともの うさぎとかめ』）ではつよぽんが良くしてもらっててうらやましかった(笑)。ラジオで一緒になった時に(草なぎに)大阪で番組始まるんだよ、って伝えたら「へぇ〜」って言ってました(笑)。最初のマンスリーMCは共演が初めましての人です。会うのも初めて、だけど会いたいと思った人。なので僕から出演をお願いした人です。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀