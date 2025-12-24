橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝（timelesz）出演の「チキンラーメン』新CMが12月27日より放映開始

　8人組グループtimeleszの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が、27日から放送開始される日清食品『チキンラーメン』の新CM「ひよこちゃんたち誕生篇」に出演する。今回の新CMでは、2011年の「チキンラーメンのチキンラーメンちょびっとだっけ♪好きになってってっとてっと♪」という歌が特徴のCMをリバイバル。3人が“ひよこちゃん”に変身する。

【動画】timelesz橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝が“ひよこちゃん”に変身

　Cまずはチキンラーメンのひよこちゃんがたまごの殻を被った姿で登場。「チキンラーメンちょびっとだっけ♪好きになってってっとてっと♪」と歌いながら、パタパタと羽ばたかせる3人。

　すると殻が破れ、橋本、猪俣、篠塚がひよこちゃんに扮したキュートな姿で現れる。なにやらテンションがあがった様子の3匹のひよこちゃん、「今たまごポケットに、たまごを落としたので、地味にアガってます」とその理由を教えてくれる。最後は、3人でそろってチキンラーメンをおいしそうに食べるシーンで締めくくる。

　当時のCMの映像を再現するため、撮影にはフィルムカメラを使用し、舞台美術も忠実に再現。あのかわいい歌は3人の歌唱ver.になっています。着ぐるみ姿でチキンラーメンをすする、羽をパタパタさせる3人の初々しい“ひよこちゃん”に注目だ。

　撮影ではひよこちゃん姿にふんした3人が撮影現場に登場。少し動きにくそうな様子でしたが、上手くいったときには、ひよこちゃんの羽でお互いの体をぺちぺち叩いてハイタッチのような仕草を見せるなど、和気あいあいと進行した。楽しそうな様子と裏腹に、撮影の合間では小声で歌の練習したり、こっそりダンスの練習をしたりと3人の真剣な姿も。

　タイミング合わせに一番苦戦した羽をぱたぱたさせるシーンでは、どうしたら動きが合うかを3人で話し合ったり、メンバーが間違えてしまったときも、「気にしないで次に行こう！」と励ましあうなど、何度も3人で真面目に練習する姿にスタッフ一同も感動。

　3人で同時にチキンラーメンをすするシーンでは、橋本が大苦戦。「2026年の目標は“チキンラーメンを上手にすすれるようになる”にします…」と思いがけず来年の目標が決定し、現場は笑いに包まれていた。

――今回チキンラーメンのキャラクター“ひよこちゃん”になりきっていただきましたが、いかがでしたか？撮影中のエピソードなども教えてください。

橋本：そうですね。見かけによらず、すごく大変なんだなということがわかりました。

猪俣：すごく重いよね……びっくりしてる。

橋本：周杜がダンス撮影のとき、先生からできているって言われていて、そしたら「俺、親鳥だから」とか言い出した。（笑）

篠塚：ひよこだから。

猪俣：いや、俺今日は親鳥だよ！

橋本：ひよこちゃんになってみてどうだった？

篠塚：嬉しいよね！

橋本：せーので誰が一番似合ってるかやろう。自分以外を指で指そう。せーの！

（橋本→猪俣、篠塚→猪俣、猪俣→誰も指名なし）

橋本：（猪俣に対して）なんで指さないんだよ！（笑）

篠塚：今日1日撮影して（ひよこちゃんの姿に）だいぶ慣れてきました。途中3人で踊ってる時もあったよね？

猪俣：あった！楽しかったね！総じて！

橋本：楽しかったです。

――チキンラーメンは昔からなじみのある商品ですが、どんな時に食べますか。

猪俣：自分の家ではもちろんなんだけど、友達と集まった時に、友達にアレンジして作ってもらってた！

篠塚：どんなやつ？

猪俣：油そばみたいな、汁をなしにするやつ！

橋本：スープと分けるやつね！

猪俣：それがすごく美味しくて、ずっと食べてた。

橋本：僕は深夜に食べることが多いですね。

猪俣：わかるよ！めっちゃ美味しいよね、深夜に食べるの。

橋本：背徳感があるよね。

猪俣：美味しいんだよ、深夜が1番。

篠塚：俺、24時間食べてるよ！

橋本・猪俣：え……？（笑）

篠塚：これ嘘じゃないよ。朝食べるし、お菓子としても食べるし、大学生で一人暮らし始めてから、結構晩ご飯としても食べるし。受験期は、勉強の休憩に食べたりしてた。

猪俣：簡単だもんね、作るの。

篠塚：うん！あと部活終わりも、みんなで食べてた。

猪俣：わかる！

――CM中「地味にアガる」というフレーズが出てきましたが、皆さんの気分が地味にアガる瞬間や、ちょっとうれしくなる日常のシーンを教えてください。

猪俣：自販機で当たりが出たとき！

橋本：4桁のやつね！

猪俣：あれ結構地味にうれしい。

橋本：うれしいね、確かに！最近俺やってないな。

篠塚：俺あれ当たったことないわ……。

橋本・猪俣：えー！嘘！本当!?

橋本：俺は、サウナに1人で行った時に、たまたま友達に会うとき。

篠塚：そんなことある？

橋本：あるんだよ！たまたま会うみたいなこと！

篠塚：地元のサウナとか？

橋本：そう。

猪俣：あるよね。うれしいよね、それ！

篠塚：僕は、たまごを割ることできた時じゃない？

猪俣：え？割れないの？

篠塚：片手で割るのは難しい…。え、難しくない？

橋本・猪俣：（無反応）

篠塚：将生はできるかもしれないけど、あんまり料理してなかったら難しいじゃん？だから、（片手で）パカって割れたらうれしいんだよね！

――2026年の抱負はありますか？どんなことを頑張りたいですか？

篠塚：難しいな……。色々あるもんね。

橋本：まずはグループじゃない？

猪俣・篠塚：そうね、グループとしてだね！まず。

篠塚：「国民的アイドル」を目指す。そのために歌もダンスもそうですし、バラエティーだったり、諸々たくさんのことを特に僕たち3人はやらなきゃいけないので、そこは2026年だけではないですけど、2026年も頑張っていきたいなと思っています。個人（の目標）は？

猪俣：俺は、チキンラーメンを100杯食べる！

篠塚：余裕じゃない？（笑）俺、1ヶ月あったらいけるよ、多分。

猪俣：じゃあ……300杯食べます！

篠塚：それは確かに。毎日食べないとね。

橋本：俺は、すする力を強くする！

猪俣：確かに、今日弱かったもんね。

篠塚：ラーメンをすするシーンがあって、3人で一斉にすするところで、将生だけちょっとすすれなかったんだよね。

猪俣：練習は調子よかったんだけどね。

橋本：そう、練習は調子よかった！すするってかっこいいから、すする力を強くする！

猪俣：なるほど！いい！

篠塚：2026年の抱負か…新しいことに挑戦したいな。

猪俣：例えば？

篠塚：勉強とかで結構俺は逃げていた分野が多いから、偏った分野しか勉強してこなかったのよ。

猪俣：地理とかしてないもんね。

篠塚：まさにそうなんだけど。数学とかしかやってこなかったから、色々な番組に出たり、社会で生きていく上で、知識を付けた方が役に立つから、たくさんの知識をつけたい！

橋本：なるほど！

猪俣：賢いね。