◇スピードスケート ミラノ・コルティナ五輪代表選考会兼全日本選手権第1日（2025年12月26日 長野市エムウェーブ）

大混戦の男子500メートルは日本記録保持者の新濱立也（29＝高崎健康福祉大職）が34秒40で2位に入り、崖っ縁の状況から逆転での代表入りを確実にした。北京五輪銅メダルの森重航（25＝オカモトグループ）が34秒36の国内最高記録で制し、代表も手中に収めた。

大一番を乗り越えた。34秒40で滑り終えると、新濱は珍しく派手なガッツポーズを連発させた。日本連盟が設定した派遣標準記録SSの34秒51を上回った上での表彰台。2大会連続となる五輪行きを確実とし「結果につながって一安心している。試練を何とか乗り切れた」と満足そうな表情を浮かべた。

アクシデントの連続だった。今季から使用する靴のブレード（刃）が6日前に壊れた。「絶望的。ここに来ても試練」と打ちひしがれ、代用したブレードでの突貫工事の調整を余儀なくされた。それでも最後は吹っ切れ、「行くしかない」と序盤から押し切った。今季W杯で成績を残せず、最大3枠の中で4番手扱いだった日本記録保持者が見せた魂のレースだった。

この4年間は「つらくなかった時期はない」と明かす。今年4月には石垣島での自転車によるトレーニング中に交通事故に遭い、顔面骨折など大ケガを負った。苦しい時に前向きな言葉をかけ続けてくれたのが昨年5月に結婚したカーリング女子ロコ・ソラーレの妻・吉田夕梨花（32）だった。

9月のカーリング代表決定戦には現地に駆けつけたが、妻は3度目の五輪に届かず涙。「つらい思いをお互いした。“ミラノの舞台は託したよ”と言われていた。現実にできて良かった」。スタンドから歓喜の瞬間を見守った妻も「良かった。安心した」と感慨深げに語った。

度重なる故障などを乗り越え、再び五輪に向かう。「最大限の準備をした上で、自分らしい滑りをして結果を求めたい」。北京五輪では20位。リベンジの舞台がやってくる。

◇新濱 立也（しんはま・たつや）1996年（平8）7月11日生まれ、北海道別海町出身の29歳。釧路商―高崎健康福祉大卒。3歳でスケートを始める。500メートルで19年3月に日本記録の33秒79をマーク。20年世界距離別選手権銅メダル、22年北京五輪20位。1メートル83、91キロ。

▽スピードスケート五輪への道 日本の出場枠は男女とも7。W杯第1〜4戦の結果から女子の高木美帆と吉田雪乃が代表確実としている。全日本選手権では近年のW杯優勝タイムを目安とした派遣標準記録「SS」や表彰台相当の「S」を設けた上で、活躍が期待できる種目を優先する仕組みで五輪代表を決める。