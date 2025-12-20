「バカげている」日本代表が韓国の“５倍”！衝撃の発表に韓メディアは憮然「ひどい過小評価だ」【北中米W杯】
日韓の格差に、韓国メディアが悲嘆している。
海外のデータ専門メディア『Squawka』が先日、北中米ワールドカップの優勝オッズを発表。日本は16番目で100倍（１ドル賭ければ100ドル）、韓国は34番目で500倍だった（一般的にオッズが高いほど優勝確率は低い）。
この結果を受け、韓国メディア『Xports News』は12月26日、「ホン・ミョンボ監督のチーム（韓国代表）のオッズはバカげている！韓国のオッズは500倍、日本のオッズは100倍。優勝確率が５分の１だと？ これはひどい過小評価だ」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「Squawkaが優勝オッズを発表した。アジア勢の動向に注目が集まるなか、ホン・ミョンボ監督が率いる韓国は、優勝オッズ市場で低位に甘んじ、500倍だった。隣国の日本の100倍と比べると、かなり低い数字だ。海外メディアはホン・ミョンボのオッズに批判的な見解を示している」
同メディアは、「韓国はアジア予選やワールドカップ本戦で安定した競争力を見せているが、この市場ではやや過小評価されているようだ」と皮肉り、こう続けた。
「もう一つのアジアの強豪であり、韓国の永遠のライバルである日本のオッズは100倍だった。順位が下位の韓国とは異なり、日本のオッズは参加国中16位だった。これは、両チームのFIFAランキングの差と、最近の成績によるものと考えられる。日本は過去２回のワールドカップでベスト16に進出しており、高い評価を得ている」
日本の方がオッズが上なのは納得しつつも、その大きな差に愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
日本の方がオッズが上なのは納得しつつも、その大きな差に愕然としているようだ。
