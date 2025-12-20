「メチャメチャ可愛い！」WEリーガー仲田歩夢が初公開した“髪ばっさりの激変ぶり”に反響続々！「100点満点」「K-POPアイドルのオフショかと」
WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属するMF仲田歩夢が公式インスタグラムを更新。自慢のロングヘアを大胆カットしたニュールックを初公開し、フォロワーの関心を誘っている。
仲田は「20センチ以上ばっさり切りました。カラーは明るめオリーブベージュ」と綴って、５枚の写真を投稿した。自撮りで鏡に向かって笑みを浮かべる様子や、シックな黒のニット姿、さらには少し変顔をしたカットも投稿。そして出来栄えに関して「どうですか〜？」と問いかけ、「#どっち派かコメント待ってます」「#ロング派でも絶対コメントしてね笑」とも書き添えた。
すると投稿をチェックしたファン＆フォロワーからはさっそくコメントが殺到。「メチャメチャ可愛い」「どちらも派です！！笑」「超似合ってます」「ショート好きなので最高」「エレガント」「美しすぎる」「100点満点」「K-POPアイドルのオフショットかと思いました！」などなど、返信欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「20センチ以上ばっさり！」大宮Ｗ・仲田歩夢が披露した“激変ボブヘア”姿をチェック！
