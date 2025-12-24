◇スピードスケート ミラノ・コルティナ五輪代表選考会兼全日本選手権第1日（2025年12月26日 長野市エムウェーブ）

女子500メートルで代表確実の吉田雪乃（22＝寿広）が大会新記録の37秒36で初優勝を飾った。

吉田が、好タイムで五輪へ弾みをつけた。同走の高木に序盤からリードを奪い、37秒36の大会新記録で初優勝。18年平昌五輪金メダルの小平奈緒が19年に出した大会記録37秒55を上回った。「大きな失敗なく号砲から出て、その後のコーナーも加速できた。頭より体がしっかり反応してくれた」と満足げだった。

W杯の転戦を終えた疲労から直前まで不安を抱えてのレース。前夜は「本当に帰りたい。なんでクリスマスなのに…なんて思っちゃった」と振り返ったが、家族や恩師らが駆けつけたスタンドを見ると「頑張らなきゃ」と気合が入った。代表確実の500メートルで実力を見せつけ、1000メートルでも代表入りを狙う。

≪美帆「未知」も2位 個人3種目目前進≫女子エースの高木が、500メートルでも代表入りに大きく前進した。本命の1500メートルと五輪連覇が懸かる1000メートルで代表確実としているが、500メートルでも37秒60の好タイムで2位。「500メートルはびっくり箱。タイムがどこまで出るか未知だった。（レース前に）楽しみだと久しぶりに感じられた」と独特の表現で語った。個人3種目と団体追い抜きの計4種目での五輪出場が見えてきた。北京五輪銀の500メートルは「昔からスタンスはチャレンジャー」と無欲で挑む。