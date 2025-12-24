ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は８５ドル安　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間14:09）（日本時間04:09）
ダウ平均　　　48645.93（-85.23　-0.17%）
ナスダック　　　23639.43（+26.12　+0.11%）
CME日経平均先物　50740（大証終比：+20　+0.04%）

欧州株式26日終値
英FT100　 9870.68（-18.54　-0.19%）
独DAX　 24340.06（+56.09　+0.23%）
仏CAC40　 8103.58（-0.27　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.487（-0.014）
10年債　 　4.139（+0.006）
30年債　 　4.824（+0.030）
期待インフレ率　 　2.232（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（0.000）
英　国　　4.507（0.000）
カナダ　　3.399（0.000）
豪　州　　4.740（0.000）
日　本　　2.033（-0.009）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.05（-1.30　-2.23%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4562.30（+59.50　+1.32%）

ビットコイン（ドル）
87241.06（-603.65　-0.69%）
（円建・参考値）
1366万0205円（-94520　-0.69%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ