ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８５ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間14:09）（日本時間04:09）
ダウ平均 48645.93（-85.23 -0.17%）
ナスダック 23639.43（+26.12 +0.11%）
CME日経平均先物 50740（大証終比：+20 +0.04%）
欧州株式26日終値
英FT100 9870.68（-18.54 -0.19%）
独DAX 24340.06（+56.09 +0.23%）
仏CAC40 8103.58（-0.27 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.487（-0.014）
10年債 4.139（+0.006）
30年債 4.824（+0.030）
期待インフレ率 2.232（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（0.000）
英 国 4.507（0.000）
カナダ 3.399（0.000）
豪 州 4.740（0.000）
日 本 2.033（-0.009）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.05（-1.30 -2.23%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4562.30（+59.50 +1.32%）
ビットコイン（ドル）
87241.06（-603.65 -0.69%）
（円建・参考値）
1366万0205円（-94520 -0.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
