アトモスが映画 「パプリカ」とコラボ　劇中シーンのグラフィックをあしらったTシャツ発売

「アトモス（atmos）」が、映画 「パプリカ（Papurika）」とのコラボレーションコレクションを2月20日に発売する。アトモス直営店で取り扱う。また、アトモスの公式オンラインストアでは予約販売を実施。12月27日から2026年1月4日まで注文を受け付ける。

パプリカは2006年公開のアニメーション映画。作家 筒井康隆の小説を原作とし、監督は今敏が務めた。コラボアイテムは、同作の公開20周年を記念して製作された。

アイテムは、15版シルクスクリーンプリントを用いて作品を象徴する鮮烈な色彩を表現したTシャツ（3型、各9350円）と、あえてモノクロ分解のみで構成した7版のプリントTシャツ（2型、各8800円）を用意。映画のアイコニックな場面を切り取ったグラフィックをデザインに落とし込んだ。また、コラボを記念してポップアップストアを「atmos URAHARA」と「atmos Shinsaibashi」に出店する。

■atmos：公式オンラインストア

■「パプリカ」スペシャルポップアップ

【atmos URAHARA】

期間：2026年2月20日（金）〜23日（月）

所在地：東京都渋谷区神宮前4-31-2 1F

【atmos Shinsaibashi】

期間：2026年2月27日（金）〜3月1日（日）

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2-7-6