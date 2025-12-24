28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日にG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕した。きょう27日の2日目、注目レースは11Rだ。。なおクイーンズクライマックスに出場する12人は今日、エンジン抽選を含めた前検作業に取り組む。

三度目の正直だ。松尾は直近2走のイン戦で大敗を喫しているが、今節の相棒45号機は上位の一角。しっかりスタートを決めて逃走態勢を築く。大滝は的確に差して見せ場をつくる。スタートが課題の小池だが、足には余裕あり。カドからどうさばいてくるか。湯浅は小池を止めて攻めたい。

＜1＞松尾夏海 バランスが取れていい。レースがしやすくて好きな感じ。

＜2＞大滝明日香 直線では分が悪かった。ターン回りは良くなっている。

＜3＞湯浅紀香 直線はちょっと弱い感じがしました。乗り心地も求めたい。

＜4＞小池礼乃 伸び寄りなので、もう少し出足をつけたい。

＜5＞藤原菜希 足は可もなく不可もなく。スリットで下がることはなかった。もう少し合わせたい。

＜6＞向井美鈴 悪くなさそう。スリット近辺では余裕がある。