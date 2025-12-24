埼玉県・川口オートレース場の「スーパースター（SS）フェスタ2025」が開幕する。大みそかのSG「第40回SS王座決定戦」（優勝賞金3100万円）進出を目指して、トライアル戦出場16人が激突。初日12Rは地元エースの黒川京介（27＝川口）が軸となる。

地元エースとしての貫禄を示す黒川が硬軟自在に立ち回って主導権を握る。逆転を狙うのは黒川と地元ツートップを形成する佐藤励。快スタートから黒川を脅かす。気迫を前面に出す荒尾の一撃も侮れない。穴党は金子に注目。粘り強い走りで勝機をうかがう。

＜1＞佐藤励 整備日に準備していたパーツに交換した。あとは調整で合わせていく。タイヤは自信があるのを使っていくつもり。

＜2＞黒川京介 前節最終日は雨で直線が滑ってうまく乗れなかった。晴れはボチボチ。自分好みの感じで動いている。タイヤをつくる。

＜3＞金子大輔 直近はケースやシリンダーを交換して上向いているけど、もう少しタイムを良くしたかった。リングを換えていく。

＜4＞有吉辰也 なかなか上がりタイムが良くならなかったけど浜松は少し上向いた。このメンバーではもっと出せるようにしないと。

＜5＞荒尾聡 タイヤの当たりつけだけした。悪い流れではないし、大きなことはしない。スタートが切れないのでクラッチを扱う。

＜6＞佐藤貴也 定期的な作業が中心だけどエンジンはいい。特に伸びがいい。セッティングで反応がある。スタートは練習していく。

＜7＞伊藤信夫 出場できて光栄。晴れの方が感触はいい。早めにポイントを稼ぎたいので仕上げたい。ハネはしっかりチェックする。

＜8＞松尾啓史 前節はエンジンが全然良くなかった。手前から全く力が感じられなかった。新品クランクに換えた。乗ってみる。