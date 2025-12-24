埼玉県・川口オートレース場の「スーパースター（SS）フェスタ2025」が開幕する。大みそかのSG「第40回SS王座決定戦」（優勝賞金3100万円）進出を目指して、トライアル戦出場16人が激突。初日11Rは昨年覇者の鈴木圭一郎（31＝浜松）が中心だ。

オート界屈指のテクニックを駆使する鈴木圭が冷静にさばくとみて中心視。相手筆頭はもちろん青山。切れ味鋭いスタート力を駆使して粘り込む。鈴木宏の飛び出しも切れがあり、主力両者にとって脅威の存在。混戦になれば中村が追い上げてくるケースも十分だ。

＜1＞青山周平 最近のエンジンは悪くない。大きな整備はしていないけど、ずっと安定している。まずは調整で合わせていきたい。

＜2＞鈴木圭一郎 浜松はスタートの空回りが凄かった。エンジンはヘッド交換後から良くなっていた。タイヤをしっかり選ぶ。

＜3＞鈴木宏和 浜松は新品シリンダーに換えてから良くなった。2日目にタイムが出たので、その時のセッティングで乗ってみる。

＜4＞佐藤摩弥 エンジンを乗り替えてフレームを交換した。ハネが許容範囲になった。エンジンは特に後半が乗りづらくて苦しい。

＜5＞中村雅人 前節の前検日に新品ヘッドに交換してタイムが出たし、いい感じになった。乗りやすさをキープしつつ上積みしたい。

＜6＞早川清太郎 エンジンはボチボチ。特に良くはないけど悪くもない。まずはセットで対応していく。スタートは頑張りたい。

＜7＞吉林直都 浜松でシリンダーを新品に換えたので、セットで追っていきたい。タイヤよりも、まずはエンジンを合わせていく。

＜8＞篠原睦 エンジンは変わらず安定している。タイヤのハネが少しあったので気をつける。最近のスタートはあまり良くなく普通。