28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日にG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕した。きょう27日の2日目、「超イイ値」担当の青木一訓記者は小池礼乃（35＝福岡）の攻撃力に期待した。なおクイーンズクライマックスに出場する12人は今日、エンジン抽選を含めた前検作業に取り組む。

普通なら大敗していた。初日6Rの小池はインコース。2コースの勝浦真帆にジカで捲られてしまった。スタートを行き切れなかったことが敗因。それでも3着に踏ん張った。2Mも握ってからは前へ前へ加速する。エンジンは全く問題ない。

「行き足は悪くなかったけど、進入を失敗してスタートを放ってしまった」

反省しつつ、相棒の33号機には合格点を与えた。小池にとってクイーンズクライマックスシリーズは4年前の福岡以来。二児の母となって、この舞台に戻ってきた。前回は無念の途中帰郷。当時とは比べものにならないほど成長している。

「前回と気持ち的には何も変わっていないですよ。でも、今の方が力はついてきていると思う」

一つの出来事が小池を変えたのかもしれない。今年4月の鳴門ヴィーナスシリーズで念願のデビュー初優勝を決めた。初戦を5コース捲り差しで制すと、勢いに乗って6連勝。終わってみれば10戦8勝と無双してシリーズを制した。

「鳴門は前検で下がっていたんですが、土屋実沙希さんにペラを見てもらったら、どんどん良くなって」

初優勝が間違いなく自信になった。今年はキャリアハイの4優出と好調な走りが続く。絶好枠は初日で終わっても関係ない。むしろ外でこそ狙える、それが小池の魅力だ。突き抜け期待で高配当を狙い撃つ。

【青木の買い目】前半3Rは捲り一発攻勢。＜3＞＜4＞、＜3＞＜5＞、＜3＞＜6＞流し。後半11Rもセンターからの積極策。＜4＞＜5＞、＜4＞＜1＞、＜4＞＜6＞流しを。

◇青木 一訓（あおき・かずのり）1977年（昭52）2月20日生まれの48歳。大村は20年くらい前に一度来たが、ほぼ記憶なし。真っ白な気持ちで頑張ります。