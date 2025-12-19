椎橋慧也＆織田梨沙の結婚に驚き

サッカーのJ1名古屋のMF椎橋慧也が26日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に女優の柿木理紗と結婚したことを電撃発表して話題となったが、11か月が経過した先月に、第一子となる長男が誕生したことを報告した。ファンからは驚きとともに、温かい祝福の声が次々と寄せられている。

白く柔らかな布に包まれた、愛くるしい赤ちゃんの小さな足の写真。シーツのようなものにくるまり、ちょこんと並んでいる。

椎橋は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「今シーズンも多大なるご支援ご声援ありがとうございました！」とサポーターに感謝し、「先月第一子となる男の子が産まれました。長い間頑張ってくれた妻、元気に産まれてきてくれた息子に感謝して、より一層精進していきます！ 良いお年を！」と報告した。これに、ファンからの祝福が殺到している。

「マジッスか？」

「シーちゃんお子さん誕生おめでとうございます」

「椎橋くんがパパに！ おめでとうございます」

「第一子誕生おめでとうございます！ 年末に素敵なお知らせですね」

「きっと椎橋選手そっくりの可愛い赤ちゃんだと思う!!」

「年末に素敵なお知らせですね」

椎橋は柏から2024年に名古屋へ完全移籍。今季はリーグ戦28試合に出場した。



（THE ANSWER編集部）