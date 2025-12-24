TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前4時24分に、なだれ注意報を鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町に発表しました。

鳥取県では、27日夕方まで高波に、27日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■鳥取市南部
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■米子市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■倉吉市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■岩美町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■若桜町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■智頭町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■八頭町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■三朝町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■湯梨浜町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■琴浦町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■大山町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■南部町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■伯耆町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■日南町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■日野町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■江府町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意