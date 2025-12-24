【なだれ注意報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、岩美町、若桜町などに発表（雪崩注意報） 27日04:24時点
気象台は、午前4時24分に、なだれ注意報を鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町に発表しました。
鳥取県では、27日夕方まで高波に、27日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■鳥取市南部
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■倉吉市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■岩美町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■若桜町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■智頭町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■八頭町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■三朝町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■湯梨浜町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■琴浦町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■大山町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■南部町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■伯耆町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■日南町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■日野町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■江府町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意