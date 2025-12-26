最も充実していたことは「旅行やレジャー」 「趣味や自己啓発」が僅差

2026年に充実させたいことは「健康など身体状況」「金銭面」

生活者の“健康と暮らし”に関する情報を発信するポータルサイト「マイライフニュース」を運営するヒューマン・データ・ラボラトリ株式会社（所在地：埼玉県さいたま市）は、2021年から2024年に実施した「生活の充実度調査」 に続き、2025年に生活者がどのような暮らしや生活ぶりに充実感を抱いていたのかを探るため、全国の男女500名を対象にアンケート調査を実施しました(2025年12月19日)。

【アンケートの主な結果】

● 「生活が充実していなかった」人の割合がさらに上昇

● 男性は「充実していなかった」が「充実していた」を上回る

● 若年層と60歳以上のシニア層で生活の充実度にギャップ

● 男性は「趣味や自己啓発」・女性は「家族や親戚との関係」がトップ

● 「あてはまるものはない」との回答は20代が最多

● 充実させるためにしたことは「健康に気を遣った」「自由な時間を増やした」

● 今年最も充実していなかったことは「金銭面」で前年から割合がさらに上昇

● 生活が充実していなかったことの理由は「お金をかけられなかった」が最多

● 女性は「健康など身体状況」・男性は「金銭面」を来年充実させたい

● 来年に最も充実させたいことが「ない」20代の実態が浮き彫りに

● 生活の充実度を向上させるカギは「健康など身体状況」と「金銭面」

調査結果の詳細はコチラ（PDF）