【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町などに発表（雪崩注意報） 27日04:12時点
気象台は、午前4時12分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町などに発表（雪崩注意報） 27日04:12時点
宗谷地方では、風雪や高波、なだれ、着氷に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■稚内市
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■猿払村
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■浜頓別町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■中頓別町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■枝幸町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■豊富町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■礼文町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■利尻町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■利尻富士町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■幌延町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意