TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時12分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町などに発表（雪崩注意報） 27日04:12時点

宗谷地方では、風雪や高波、なだれ、着氷に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■稚内市
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■猿払村
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■浜頓別町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■中頓別町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■枝幸町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■豊富町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■礼文町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■利尻町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■利尻富士町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■幌延町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意