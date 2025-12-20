元乃木坂４６でタレントの高山一実（３１）とクイズ作家でＹｏｕＴｕｂｅｒのふくらＰ（３２）が離婚したことが２６日、スポーツ報知の取材で分かった。ふくらＰが２７日にＸ（旧ツイッター）を更新し、発表した。

ふくらＰは「平素より応援してくださっている皆様へ」と書き出すと、「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解 消する運びとなりました事をご報告いたします。今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温か く見守っていただけますと幸いです」と報告した。

電撃結婚からわずか１年半のスピード離婚となった。関係者によると、以前より価値観のすれ違いなどから離婚に向けて協議。話し合いを続けた結果、お互いの意見を尊重して年内で結婚生活にピリオドを打つことにした。２人の間に子どもはおらず、同関係者は「円満離婚」だとした。

２人は昨年７月７日の七夕の日に結婚を発表。高山がふくらＰも所属するクイズ集団「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ」のファンだったことから共通の知り合いを通じて出会い、趣味の謎解きやボードゲームなどで意気投合した。高山がＭＣを務めるテレビ朝日系「クイズプレゼンバラエティー Ｑさま！！」（月曜・後９時）でも共演を重ね、同じ年ということもあって親密な関係に。事前に交際報道はなく、元トップアイドルとクイズＹｏｕＴｕｂｅｒという異色のカップルによる電撃発表は大きな話題を呼んだ。

今後は２人とも仕事により一層注力していく予定。高山はレギュラー番組「―Ｑさま！！」のほか、１０月にはＴＢＳ系「オールスター後夜祭’２５秋」でもＭＣを務めるなど司会を含めたタレント業が好調。明るく飾り気のない人柄で絶大な人気を誇り、ふくらＰもＹｏｕＴｕｂｅやテレビのクイズ番組に引っ張りだことなっている。心機一転、来年はそれぞれの道で仕事にまい進していく。

◆高山 一実（たかやま・かずみ）１９９４年２月８日、千葉県生まれ。３１歳。２０１１年、乃木坂４６の１期生オーディションに合格。１２年に１ｓｔシングル「ぐるぐるカーテン」でＣＤデビュー。２１年１１月に同グループを卒業。１８年、「トラペジウム」で小説家デビュー。２４年、同作がアニメ映画化。身長１６２センチ。血液型Ａ。

◆ふくらＰ（ふくらぴー）１９９３年８月７日、香川県出身。３２歳。東京工業大在学中の１６年、クイズ集団「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ」に加入。１７年、同集団のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設。登録者数は約２６２万人。２４年、「謎解き能力検定」で全国５位をマーク。日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・前９時）などに出演中。