ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は９０ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間13:02）（日本時間03:02）
ダウ平均　　　48640.85（-90.31　-0.19%）
ナスダック　　　23611.45（-1.86　-0.01%）
CME日経平均先物　50775（大証終比：+55　+0.11%）

欧州株式26日終値
英FT100　 9870.68（-18.54　-0.19%）
独DAX　 24340.06（+56.09　+0.23%）
仏CAC40　 8103.58（-0.27　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.489（-0.012）
10年債　 　4.138（+0.004）
30年債　 　4.822（+0.028）
期待インフレ率　 　2.235（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（0.000）
英　国　　4.507（0.000）
カナダ　　3.399（0.000）
豪　州　　4.740（0.000）
日　本　　2.033（-0.009）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.27（-1.08　-1.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4556.50（+53.70　+1.19%）

ビットコイン（ドル）
87194.56（-650.15　-0.74%）
（円建・参考値）
1364万8564円（-101768　-0.74%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ