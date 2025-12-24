ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は９０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は９０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間13:02）（日本時間03:02）
ダウ平均 48640.85（-90.31 -0.19%）
ナスダック 23611.45（-1.86 -0.01%）
CME日経平均先物 50775（大証終比：+55 +0.11%）
欧州株式26日終値
英FT100 9870.68（-18.54 -0.19%）
独DAX 24340.06（+56.09 +0.23%）
仏CAC40 8103.58（-0.27 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.489（-0.012）
10年債 4.138（+0.004）
30年債 4.822（+0.028）
期待インフレ率 2.235（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（0.000）
英 国 4.507（0.000）
カナダ 3.399（0.000）
豪 州 4.740（0.000）
日 本 2.033（-0.009）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.27（-1.08 -1.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4556.50（+53.70 +1.19%）
ビットコイン（ドル）
87194.56（-650.15 -0.74%）
（円建・参考値）
1364万8564円（-101768 -0.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式26日（NY時間13:02）（日本時間03:02）
ダウ平均 48640.85（-90.31 -0.19%）
ナスダック 23611.45（-1.86 -0.01%）
CME日経平均先物 50775（大証終比：+55 +0.11%）
欧州株式26日終値
英FT100 9870.68（-18.54 -0.19%）
独DAX 24340.06（+56.09 +0.23%）
仏CAC40 8103.58（-0.27 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.489（-0.012）
10年債 4.138（+0.004）
30年債 4.822（+0.028）
期待インフレ率 2.235（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（0.000）
英 国 4.507（0.000）
カナダ 3.399（0.000）
豪 州 4.740（0.000）
日 本 2.033（-0.009）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.27（-1.08 -1.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4556.50（+53.70 +1.19%）
ビットコイン（ドル）
87194.56（-650.15 -0.74%）
（円建・参考値）
1364万8564円（-101768 -0.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ