「なぜここに!?」全身の血の気が引いた「財布紛失事件」…冷蔵庫、洗濯機まで探した作者が明かす超意外な発見場所
【漫画】「なぜここに!?」財布が見つかった超意外すぎる場所とは!?
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカさん(@mirumirupakupa1)。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している。今回は、藤緒家で起こった「お財布紛失事件」のエピソードを紹介する。
■「血の気が引いた」月末直前の大騒動
月末に近いある日、銀行など用事を済ませて帰宅した藤緒さん。愛猫の朔ちゃんの写真を撮ろうとカバンからスマホを取り出したそのとき、「財布がない！」と気づいてしまう。
「お財布紛失事件」は、昨年の1月、雪が解け始めた頃に起こったという。次の大雪が降ると月末になってしまうという焦りから、用事を済ませた直後に気づいたという。
改めて「お財布がない」と気づいたときの心境について、「とにかく、全身の血の気が引きました」と語った。
最後に寄ったコンビニでは支払いをしていたため、「そこまでは確実に手元にあった」ことは分かっていたが、「問題はその支払いのあと、ちゃんと自分のカバンに入れたのか。カバンに入れたとしても、どこかで落としてはいないか」と、可能性を否定できない状況だったという。
■「そんなとこに財布あったらコワイやろ！」家中の捜索
実際にどんなところを探したのか尋ねると、「こういうときに人間の素の部分が出るといいましょうか…年齢を重ねてさらに自分の行動が信用ならなくなってきてる私は、家中のいろんな場所を捜索するわけです」と当時の様子を語った。
「『そんなとこに財布あったらコワイやろ！』というところも全部開けて中を確認。冷蔵庫も開けたし、洗濯機の中も見たし、ゴミ箱の中も確認しておりました」と、思いつく限りの場所を探したという。
実は昔、MO(今はもう見ない媒体)を間違って冷蔵庫の中にしまっていた経験があり、「キンキンに冷えたMOを見つけて何とも言えない気持ちになったことがあったのでした。以来、何かモノをなくすとどうしても冷蔵庫を開けてしまいます…」と、冷蔵庫を開けてしまう理由を明かした。
■「なんでやねぇーん！」記憶にない無意識の行動
そして、財布は意外な場所で発見された。
「結果から言いますと、無意識のうちに行動していた…というオチなんですが、この無意識というのが曲者でして。自分のはっきりとした意思でやってることじゃないので、記憶にないんですよ…その事実が」と、財布が見つかった超意外な場所が、自身の無意識の行動によるものだったと明かした。
発見時については、「『なぜそこに』というのと、自分の過去の行動に『なんでやねぇーん！』と大ツッコミを入れたい気持ちでいっぱいでした」と語り、「この一件があってからは、ことのほか財布の存在を気にかけるようになりました」と結んだ。
本作を読んだ読者からも、「とーーーーーってもよく！わかります！私はスマホでやりました」「ありますそういうこと。この間、私も家の鍵をなくしかけて」「無意識な行動すると私も良くあります」など、多数の共感の声があがっていた。皆さんも、無意識の行動にはお気を付けて！
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
