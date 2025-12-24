NHKの和久田麻由子アナウンサー（37）が、来春までに同局を退局することが26日、分かった。フリーに転身し、来年4月期に日本テレビで新たにスタートする報道番組を担当する。

関係者によると、すでに周囲に退局のあいさつを済ませている。局関係者は「NHKは毎年2月にアナウンサーの人事が決まる。編成に迷惑をかけないよう、その前に決断したようです」と話した。

これまで「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」などの看板報道番組を担当。紅白歌合戦の司会や東京五輪の開会式の中継なども務め、エースアナとして活躍した。私生活では2019年に結婚し22年に第1子、昨年には第2子を出産。育休を経て今秋に職場復帰し、現在の仕事はナレーションがメインとなっている。退局について関係者は「子育てもあり自分のペースで働ける環境を求めたようです」と話している。

退局後はフリーで活動を継続。既に日本テレビの土曜午後10時枠で来春スタートする報道番組のキャスターに内定。現在この枠ではNHK時代の先輩でもある有働由美子アナ（56）がMCを務める「with MUSIC」が放送中。同番組は春改編で終了すると一部で報じられており、有働アナから枠を受け継ぐ形だ。

土曜10時枠はTBSの報道番組「情報7days ニュースキャスター」の一強状態。TBSの安住紳一郎アナ（52）と脚本家三谷幸喜氏（64）が独自の視点から話題のニュースを解説する番組で、20日の平均世帯視聴率も10・1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と唯一、2桁を記録している。

来春から始まる和久田アナと安住アナのバトル。日テレ関係者は「老若男女に親しまれる和久田アナの民放デビューは話題性十分。風穴をあけていきたい」と期待を込めた。

◇和久田 麻由子（わくだ・まゆこ）1988年（昭63）11月25日生まれ、神奈川県出身の37歳。幼少期を米ヒューストンで過ごす。東大経済学部卒業後、2011年にNHK入局。14年から東京アナウンス室。同年「おはよう日本」のメインキャスターに抜てきされ、その後は「ニュース7」などを担当。趣味はミュージカル鑑賞、洋裁。