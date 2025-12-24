NY株式26日（NY時間12:16）（日本時間02:16）
ダウ平均　　　48640.76（-90.40　-0.19%）
ナスダック　　　23596.88（-16.43　-0.07%）
CME日経平均先物　50755（大証終比：+35　+0.07%）

欧州株式26日終値
英FT100　 9870.68（-18.54　-0.19%）
独DAX　 24340.06（+56.09　+0.23%）
仏CAC40　 8103.58（-0.27　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.493（-0.008）
10年債　 　4.141（+0.008）
30年債　 　4.820（+0.026）
期待インフレ率　 　2.236（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（0.000）
英　国　　4.507（0.000）
カナダ　　3.399（0.000）
豪　州　　4.740（0.000）
日　本　　2.033（-0.009）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.31（-1.04　-1.78%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4568.90（+66.10　+1.47%）

ビットコイン（ドル）
86950.44（-894.27　-1.02%）
（円建・参考値）
1361万9047円（-140070　-1.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ