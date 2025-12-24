ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は９０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間12:16）（日本時間02:16）
ダウ平均 48640.76（-90.40 -0.19%）
ナスダック 23596.88（-16.43 -0.07%）
CME日経平均先物 50755（大証終比：+35 +0.07%）
欧州株式26日終値
英FT100 9870.68（-18.54 -0.19%）
独DAX 24340.06（+56.09 +0.23%）
仏CAC40 8103.58（-0.27 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.493（-0.008）
10年債 4.141（+0.008）
30年債 4.820（+0.026）
期待インフレ率 2.236（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（0.000）
英 国 4.507（0.000）
カナダ 3.399（0.000）
豪 州 4.740（0.000）
日 本 2.033（-0.009）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.31（-1.04 -1.78%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4568.90（+66.10 +1.47%）
ビットコイン（ドル）
86950.44（-894.27 -1.02%）
（円建・参考値）
1361万9047円（-140070 -1.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
