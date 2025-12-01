プロ・リーグ 25/26の第20節 セルクル・ブリュージュとサンジロワーズの試合が、12月27日00:00にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

セルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、オルワセウン・アデウミ（FW）、ローレンス・アジェクム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはプロミス・アキンペル（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、マルク・ギーガー（FW）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。サンジロワーズのマティアス・ラスムーセン（FW）がゴールを決めてサンジロワーズが先制。

しかし、43分セルクル・ブリュージュが同点に追いつく。ゲアリー・マグネ（DF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

セルクル・ブリュージュは後半の頭から選手交代。ローレンス・アジェクム（MF）からマカヤ・ディアビ（MF）に交代した。

60分、サンジロワーズが選手交代を行う。マルク・ギーガー（FW）からケビン・ロドリゲス（FW）に交代した。

72分、サンジロワーズが選手交代を行う。アヌアル・アイトエルハジ（MF）からロブ・スクーフス（MF）に交代した。

75分にセルクル・ブリュージュのマカヤ・ディアビ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

87分にサンジロワーズのクリスチャン・バージェス（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、セルクル・ブリュージュは44分にハネス・ファンデルブリュッゲン（MF）に、またサンジロワーズは32分にギリェルモ（FW）、45分にロス・サイクス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-27 02:10:30 更新