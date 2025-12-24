日経225先物：27日2時＝90円安、5万630円
27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円安の5万630円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては120.39円安。出来高は2539枚となっている。
TOPIX先物期近は3420.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.56ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50630 -90 2539
日経225mini 50630 -95 68139
TOPIX先物 3420.5 -3 2704
JPX日経400先物 30830 -50 485
グロース指数先物 672 -5 548
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
