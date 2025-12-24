　27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円安の5万630円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては120.39円安。出来高は2539枚となっている。

　TOPIX先物期近は3420.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.56ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50630　　　　　 -90　　　　2539
日経225mini 　　　　　　 50630　　　　　 -95　　　 68139
TOPIX先物 　　　　　　　3420.5　　　　　　-3　　　　2704
JPX日経400先物　　　　　 30830　　　　　 -50　　　　 485
グロース指数先物　　　　　 672　　　　　　-5　　　　 548
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース