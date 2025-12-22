ダウ平均、クリスマス前までの５日続伸でやや高値警戒感＝米国株序盤

　きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安。前日比は、ダウ工業株３０種平均が２０．９９ドル安の４万８７１０．１７ドル、ナスダック総合指数が２６．４９高の２万３６３９．８０、Ｓ＆Ｐ５００が１．２５高の６９３３．３０。

　クリスマス明け、米国の参加者は戻ってきているが、欧州などは休場で取引参加者が少ないこともあって、落ち着いた動きとなっている。

　ダウ平均は推論特化の半導体製造会社とのライセンス締結報道を好感したエヌビディア＜NVDA＞がしっかり。管理医療のユナイテッドヘルスなども堅調。銀行大手ゴールドマンサックスがやや軟調。

上記エヌビディア以外のマグニフィセントセブンはまちまち。テスラの売りがやや目立っている。

　その他個別銘柄ではうつ病治療薬の中間試験が振るわなかったバイオヘイブンが時間外で大きく下げ、ＮＹ市場に入っても軟調であったが、その後プラスに転じた。

　大規模な情報漏洩が報じられていた韓国のネット通販最大手クーパンが流出した元社員を特定との報道で大きく買い戻し入っている。

世界的な資源高を受けて天然資源関連は軒並み強く、フリーポート・マクモラン＜FCX＞　コー・マイニング＜CDE＞などしっかり。

アップル＜AAPL＞　274.61（+0.80　+0.29%）
マイクロソフト＜MSFT＞　486.70（-1.32　-0.27%）
アマゾン＜AMZN＞　232.26（-0.13　-0.05%）
アルファベットC＜GOOG＞　314.58（-1.09　-0.35%）
アルファベットA＜GOOGL＞　313.15（-0.94　-0.30%）
テスラ＜TSLA＞　477.87（-7.53　-1.55%）
エヌビディア＜NVDA＞　191.61（+3.00　+1.59%）
メタ＜META＞　664.36（-3.19　-0.48%）
フリーポート・マクモラン＜FCX＞　53.61（+1.69　+3.26%）
マイクロン・テクノロジー＜MU＞　285.50（-1.19　-0.41%）
コー・マイニング＜CDE＞　19.23（+0.51　+2.70%）
バイオヘイブン＜BHVN＞　10.92（+0.11　+0.97%）
クーパン＜CPNG＞　24.88（+2.08　+9.10%）
ユナイテッドヘルス＜UNH＞　329.79（+2.21　+0.67%）
ゴールドマン＜GS＞　 908.12（-2.66　-0.29%）