弱った腹筋と体幹を強化。１日１分【理想のぺたんこお腹へ導く】簡単習慣
最近「お腹がぽっこりしてきた」という方は少なくないと思います。その原因の１つが“弱った腹筋と体幹”。とはいえ、腹筋と体幹を強化するエクササイズは少々ハードなイメージがあります。そこで習慣に採り入れたいのが、比較的ラクな姿勢で腹筋と体幹を一気に強化できるヨガの簡単ポーズ【アルダ・ナーヴァアーサナ】です。
アルダ・ナーヴァアーサナ
（１）床に体育座りをして、両手をそれぞれふくらはぎに置く
（２）ゆっくり両脚を上げていく
▲脚を上げる際はお腹に意識を向け、お腹から引き上げるイメージです
（３）ひざ下が床と平行になるまで上げたらゆっくりと両腕を前に伸ばし、この状態でゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
なお、期待する効果をきちんと得るためには「お腹と背中をまっすぐ伸ばした状態で行うこと」がポイント。両脚を上げるときに勢いをつけてしまうと重心がお尻側にいってしまって体勢が崩れてしまうので、両脚はゆっくり上げるようにしましょう。
身体の軸となる腹筋と体幹が強化されれば、脂肪燃焼効果UPや姿勢が良くなるなど嬉しい効果を得られます。ぜひ習慣化して、理想のぺたんこお腹を手に入れてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
