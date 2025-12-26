彼氏が途切れません。モテる女性ほど実践してる「モテテク」とは

身近に常に彼氏が途切れないモテる女性っていませんか？

そこで今回は、モテる女性ほど実践してる「モテテク」を紹介します。

気になる男性を目で追う


気になる男性ができたら、さり気なくその男性の動きを目で追ってみましょう。

男性と目が合う機会も必然的に増えるため、自然と男性に好意が伝わり、逆に男性からも意識してもらえるようになる可能性が上がります。

わかりやすいリアクションで好意を匂わせる


気になる男性との会話は恋愛の大きな決め手となります。

素直にわかりやすくリアクションすることで、「あなたが大好き」という気持ちが笑顔や表情を通して好きな男性に伝わるでしょう。

２人だけの秘密を作るようにする


気になる男性と親密度が増してきたら、「２人だけの秘密ね！」と秘密の共有するのも効果的。

この特別感に喜ばない男性はいませんし、確実に恋愛対象として意識してもらえるようになるでしょう。

親密になってきたらスキンシップ


気になる男性とさらに親密度が高まってきたら、積極的にスキンシップしましょう。

女性からのスキンシップに恋心を刺激されない男性はいないですし、スキンシップをきっかけに男性からのアプローチも強くなっていくものです。

ぜひモテる女性ほど実践している「モテテク」を真似して、気になる男性の恋のスイッチを入れてみてくださいね。

