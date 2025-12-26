くびれの土台は“体幹”にあり！１日１セット【腰まわりのシルエットが変わる】簡単ポーズ
年齢とともに気になり始める腰まわりのもたつき。実は“くびれ”をつくるために重要なのは、“体幹の使い方”だと言われているのです。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【バシスタアーサナ】。身体を一直線に保つ動きで、お腹・腰・わき腹まで一度に刺激でき、くびれの土台づくりに役立ちます。
バシスタアーサナ
（１）プランクの姿勢になる
（２）身体を横に向けて、上の手を腰におく
（３）お腹に力を入れ、上の手を手先を目で追いながらまっすぐ上げていき、手を上げきったところで３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常に頭からつま先まで一直線にキープしておくこと」がポイント。下の手で床を押すような感覚で身体を支え、腹筋に力をきちんと入れて、お腹の位置が下がってこないように注意しましょう。無理なく続けられて、シルエットの変化を実感しやすいポーズだからこそ、大人世代の体型ケアにぴったり。まずは“姿勢を保つ力”を育てるつもりで、日々の習慣に取り入れてみてください。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
🌼「年齢とともにくびれが消えた…」を救う！１日５セット【腰まわりに効く】簡単エクササイズ