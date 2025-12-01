¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡Û±©ÌîÎÊ 16°Ì¥¿¥¤¤«¤é¾¡Éé¶î¤±¡Ö·ÉÎé¤Î»þ¤Ë²ÈÂ²¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢»ö¸Î¤Ê¤¯µ¢¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÆüËÜ£Í£ÂÁª¼ê²ñÂåÉ½ÇÕÁèÃ¥¡¡ºÐËº¤ìÂè£³£¸²óº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¶¥Áö¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±©ÌîÎÊ¡Ê£²£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£¶£Ò¡¢£±£Í¼êÁ°¤ÇÂ¾Äú¤È¤ÎÀÜ¿¨¤â¤¢¤Ã¤Æ£´Ãå¡£¸åÈ¾£±£±£Ò¤â£µÃå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö°ÂÄêÈÄ¤Ï¼ÙËâ¤Ç¤¹¤Í¡££Ó¤â¸íº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·ÎôÀª¤Ç¤·¤¿¡£ÈÄ¤¬¼è¤ì¤Æ¸µ¤ÎÂ¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿åÌÌÎÉ²½¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿´¤Î»Ù¤¨¤Ï²ÈÂ²¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ï£±£°£°¡ó²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¹¬¤»²á¤®¤ë¡×¤È²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤Ï¡Ö·ÉÎé¤Î»þ¤Ë²ÈÂ²¡ÊºÊ¤È£²ºÐ¤ÎÌ¼¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢»ö¸Î¤Ê¤¯µ¢¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÌ¼¤ÎËí¸µ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÃÖ¤¯¤È¤³¤í¤òºÊ¤ËÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÀÅÀÎ¨£±£¶°Ì¥¿¥¤¤È¡¢½àÍ¥¿Ê½Ð¤âÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î£²Ï¢Î¨£²£³¡ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¹Ô¤Â¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Îä¤¨¹þ¤àµ¤¾Ý¾ò·ï¡¢¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Í½ÁªÆÍÇË¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍ¥½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÆÃÂç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡£