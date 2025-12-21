ＬＤＨの若手４グループ「ＮＥＯ ＥＸＩＬＥ」が２６日、ららアリーナ東京ベイ（千葉県船橋市）で合同ライブ「ＮＥＯ ＥＸＩＬＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＬＩＶＥ ２０２５」を開催した。



この日は、ＬＤＨ主催のオーディションから誕生した４グループ「ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ」「ＫＩＤ ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ」「ＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺ」「ＷＯＬＦ ＨＯＷＬ ＨＡＲＭＯＮＹ」が一堂に会す特別なライブ。グループの枠を越えたコラボで、それぞれの代表曲を歌唱したほか「ＫＩＤ―」は１２月３日に発売した新曲「クロスロード」を初披露。また、「ＮＥＯ―」として「ＡＫＡＮＥＧＵＭＯ」を初パフォーマンスするなど計３９曲を披露した。

昨年９月の公演から会場もパワーアップ。約１万人を動員した。「ＷＯＬＦ―」のＲＹＯＪＩは「やばい、ありえない。大きいな」とライブ前から大興奮。「ＴＨＥ―」のＳＨＯＷも「花道が長いです」とうれしそうに続き、自分たちの成長を噛み締めた。

４組はともにコロナ禍以降のデビュー。来年、ＬＤＨのパーフェクトイヤーを初めて経験する。１月スタートのライブツアーでＬＤＨの先陣を切る「ＬＩＬ―」のリーダー・岩城星那は「ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ、ＬＤＨの名に恥じないように精進したいです」と力を込めた。また「ＫＩＤ―」の夫松健介は「前回はサポートダンサーとして参加させていただいていたので、今回主として盛り上げられることが感慨深いです」としみじみ。「こんなに気合入っているんだぞということも届けられるように、がむしゃらに駆け抜けたいです」と意気込みを語った。