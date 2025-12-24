ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は小幅安　ナスダックプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間11:00）（日本時間01:00）
ダウ平均　　　48698.49（-32.67　-0.07%）
ナスダック　　　23636.02（+22.71　+0.10%）
CME日経平均先物　50695（大証終比：-25　-0.05%）

欧州株式26日GMT16:00
英FT100　 9870.68（-18.54　-0.19%）
独DAX　 24340.06（+56.09　+0.23%）
仏CAC40　 8103.58（-0.27　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.477（-0.025）
10年債　 　4.120（-0.014）
30年債　 　4.797（+0.003）
期待インフレ率　 　2.234（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（0.000）
英　国　　4.507（0.000）
カナダ　　3.399（0.000）
豪　州　　4.740（0.000）
日　本　　2.033（-0.009）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.37（-0.98　-1.68%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4576.90（+74.10　+1.65%）

ビットコイン（ドル）
87137.69（-707.02　-0.80%）
（円建・参考値）
1363万0077円（-110592　-0.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ