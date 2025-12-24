ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間11:00）（日本時間01:00）
ダウ平均 48698.49（-32.67 -0.07%）
ナスダック 23636.02（+22.71 +0.10%）
CME日経平均先物 50695（大証終比：-25 -0.05%）
欧州株式26日GMT16:00
英FT100 9870.68（-18.54 -0.19%）
独DAX 24340.06（+56.09 +0.23%）
仏CAC40 8103.58（-0.27 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.477（-0.025）
10年債 4.120（-0.014）
30年債 4.797（+0.003）
期待インフレ率 2.234（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（0.000）
英 国 4.507（0.000）
カナダ 3.399（0.000）
豪 州 4.740（0.000）
日 本 2.033（-0.009）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.37（-0.98 -1.68%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4576.90（+74.10 +1.65%）
ビットコイン（ドル）
87137.69（-707.02 -0.80%）
（円建・参考値）
1363万0077円（-110592 -0.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式26日（NY時間11:00）（日本時間01:00）
ダウ平均 48698.49（-32.67 -0.07%）
ナスダック 23636.02（+22.71 +0.10%）
CME日経平均先物 50695（大証終比：-25 -0.05%）
欧州株式26日GMT16:00
英FT100 9870.68（-18.54 -0.19%）
独DAX 24340.06（+56.09 +0.23%）
仏CAC40 8103.58（-0.27 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.477（-0.025）
10年債 4.120（-0.014）
30年債 4.797（+0.003）
期待インフレ率 2.234（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（0.000）
英 国 4.507（0.000）
カナダ 3.399（0.000）
豪 州 4.740（0.000）
日 本 2.033（-0.009）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.37（-0.98 -1.68%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4576.90（+74.10 +1.65%）
ビットコイン（ドル）
87137.69（-707.02 -0.80%）
（円建・参考値）
1363万0077円（-110592 -0.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ