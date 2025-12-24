プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カキのクリームパスタ」 「軟骨のガーリック炒め」 「カブのサラダ」 の全3品。
カキと乳製品の相性は抜群！　副菜はコリコリッとした食感がおいしい軟骨を添えて。

【主食】カキのクリームパスタ
カキの旨味と濃厚なクリーム、春菊のほろ苦さがよく合います。できたてを召し上がれ！

調理時間：20分
カロリー：787Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

スパゲティー  180~200g
  塩  18~20g
生カキ  (加熱用)150g
シメジ  1/2袋
春菊（菊菜）  1/2~1束
バター  20g
小麦粉  大さじ1.5
生クリーム  100ml
牛乳  120~130ml
塩コショウ  少々

【下準備】

生カキはザルに入れて分量外の塩水で振り洗いし、そっと水気を拭き取り、分量外の小麦粉を薄くまぶす。

カキは身が柔らかいので、ザルでやさしく振り洗いして下さい。
シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。春菊は葉を摘み取り、食べやすい長さに切る。

【作り方】

1. スパゲティーはたっぷりの分量外の熱湯2000mlに塩を入れ、指定時間通りにゆでてザルに上げ、ゆで汁をきる。

2. フライパンにバター10gを入れて弱めの中火にかけ、バターが溶けたら生カキを加えてカリッと焼き、いったん取り出す。

3. 残りのバターを入れてシメジを炒め合わせ、さらに小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。

4. 牛乳と生クリームを合わせ、それを(3)へ少しずつ加えながら混ぜ、トロミがついたら春菊を加えて塩コショウで味を調える。

5. ゆで上がったスパゲティー、(2)の生カキを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

【副菜】軟骨のガーリック炒め
ニンニクの香りがふわっと広がります。おつまみにも！

調理時間：15分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

鶏軟骨  1パック ニンニク  (みじん切り)1片分
レモン  (くし切り)1/4個分
白ワイン  大さじ2
塩  少々
粗びき黒コショウ  少々
オリーブ油  小さじ2~3

【作り方】

1. フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて弱火にかけ、香りがたったら少し火を強めて鶏軟骨を加え、炒める。

2. 全体に炒められたら白ワインを加え、フライパンに蓋をして1〜2分蒸し焼きにする。

3. 蓋を取って水分を飛ばすように炒め、塩、粗びき黒コショウを振り、器に盛ってレモンを添える。

【副菜】カブのサラダ
彩りきれいなサラダ。フレッシュな野菜をたっぷり召し上がれ！

調理時間：10分
カロリー：75Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

カブ  (小)1/2~1個
水菜  1/4~1/2束
赤パプリカ  1/4~1/2個
ベーコン  (厚切り)1~2枚
ドレッシング  (市販品)適量

【下準備】

カブは葉を切り落として皮をむき、薄いイチョウ切りにする。水菜は根元を切り落とし、長さ4cmに切る。

赤パプリカは種とワタを取り除き、食べやすい大きさの薄切りにする。ベーコンは幅1cmに切り、フライパンで焼く。

【作り方】

1. 器にカブ、水菜、赤パプリカ、ベーコンを盛り合わせ、ドレッシングをかける。

