【今日の献立】2025年12月27日(土)「カキのクリームパスタ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カキのクリームパスタ」 「軟骨のガーリック炒め」 「カブのサラダ」 の全3品。
カキと乳製品の相性は抜群！ 副菜はコリコリッとした食感がおいしい軟骨を添えて。
【主食】カキのクリームパスタ
カキの旨味と濃厚なクリーム、春菊のほろ苦さがよく合います。できたてを召し上がれ！
調理時間：20分
カロリー：787Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
塩 18~20g
生カキ (加熱用)150g
シメジ 1/2袋
春菊（菊菜） 1/2~1束
バター 20g
小麦粉 大さじ1.5
生クリーム 100ml
牛乳 120~130ml
塩コショウ 少々
カキは身が柔らかいので、ザルでやさしく振り洗いして下さい。
シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。春菊は葉を摘み取り、食べやすい長さに切る。
2. フライパンにバター10gを入れて弱めの中火にかけ、バターが溶けたら生カキを加えてカリッと焼き、いったん取り出す。
3. 残りのバターを入れてシメジを炒め合わせ、さらに小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。
4. 牛乳と生クリームを合わせ、それを(3)へ少しずつ加えながら混ぜ、トロミがついたら春菊を加えて塩コショウで味を調える。
5. ゆで上がったスパゲティー、(2)の生カキを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
【副菜】軟骨のガーリック炒め
ニンニクの香りがふわっと広がります。おつまみにも！
調理時間：15分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
レモン (くし切り)1/4個分
白ワイン 大さじ2
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 小さじ2~3
2. 全体に炒められたら白ワインを加え、フライパンに蓋をして1〜2分蒸し焼きにする。
3. 蓋を取って水分を飛ばすように炒め、塩、粗びき黒コショウを振り、器に盛ってレモンを添える。
【副菜】カブのサラダ
彩りきれいなサラダ。フレッシュな野菜をたっぷり召し上がれ！
調理時間：10分
カロリー：75Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
水菜 1/4~1/2束
赤パプリカ 1/4~1/2個
ベーコン (厚切り)1~2枚
ドレッシング (市販品)適量
赤パプリカは種とワタを取り除き、食べやすい大きさの薄切りにする。ベーコンは幅1cmに切り、フライパンで焼く。
カキと乳製品の相性は抜群！ 副菜はコリコリッとした食感がおいしい軟骨を添えて。
【主食】カキのクリームパスタ
カキの旨味と濃厚なクリーム、春菊のほろ苦さがよく合います。できたてを召し上がれ！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：787Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）スパゲティー 180~200g
塩 18~20g
生カキ (加熱用)150g
シメジ 1/2袋
春菊（菊菜） 1/2~1束
バター 20g
小麦粉 大さじ1.5
生クリーム 100ml
牛乳 120~130ml
塩コショウ 少々
【下準備】生カキはザルに入れて分量外の塩水で振り洗いし、そっと水気を拭き取り、分量外の小麦粉を薄くまぶす。
©Eレシピ
カキは身が柔らかいので、ザルでやさしく振り洗いして下さい。
シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。春菊は葉を摘み取り、食べやすい長さに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. スパゲティーはたっぷりの分量外の熱湯2000mlに塩を入れ、指定時間通りにゆでてザルに上げ、ゆで汁をきる。
©Eレシピ
2. フライパンにバター10gを入れて弱めの中火にかけ、バターが溶けたら生カキを加えてカリッと焼き、いったん取り出す。
©Eレシピ
3. 残りのバターを入れてシメジを炒め合わせ、さらに小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。
©Eレシピ
4. 牛乳と生クリームを合わせ、それを(3)へ少しずつ加えながら混ぜ、トロミがついたら春菊を加えて塩コショウで味を調える。
©Eレシピ
5. ゆで上がったスパゲティー、(2)の生カキを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】軟骨のガーリック炒め
ニンニクの香りがふわっと広がります。おつまみにも！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）鶏軟骨 1パック ニンニク (みじん切り)1片分
レモン (くし切り)1/4個分
白ワイン 大さじ2
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 小さじ2~3
【作り方】1. フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて弱火にかけ、香りがたったら少し火を強めて鶏軟骨を加え、炒める。
©Eレシピ
2. 全体に炒められたら白ワインを加え、フライパンに蓋をして1〜2分蒸し焼きにする。
©Eレシピ
3. 蓋を取って水分を飛ばすように炒め、塩、粗びき黒コショウを振り、器に盛ってレモンを添える。
©Eレシピ
【副菜】カブのサラダ
彩りきれいなサラダ。フレッシュな野菜をたっぷり召し上がれ！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：75Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）カブ (小)1/2~1個
水菜 1/4~1/2束
赤パプリカ 1/4~1/2個
ベーコン (厚切り)1~2枚
ドレッシング (市販品)適量
【下準備】カブは葉を切り落として皮をむき、薄いイチョウ切りにする。水菜は根元を切り落とし、長さ4cmに切る。
©Eレシピ
赤パプリカは種とワタを取り除き、食べやすい大きさの薄切りにする。ベーコンは幅1cmに切り、フライパンで焼く。
©Eレシピ
【作り方】1. 器にカブ、水菜、赤パプリカ、ベーコンを盛り合わせ、ドレッシングをかける。
©Eレシピ