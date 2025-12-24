「あけおめピザ」提案 スーパーの新戦略　お正月食材の価格上昇続く

クリスマスセールの次はお正月の初売りへ。

大手スーパーの一押しは元日に増えるという意外なあのメニューです。

年末年始に向けて、売り場の切り替えが行われた東京都内のスーパー。

初売り用に目玉商品を用意して、お正月需要の取り込みを狙います。

イオンリテール南関東カンパニー 営業推進部長・後藤千尋さん：

家族そろってみんなでちょっと楽しみたいという声が多い。

年末年始も続く物価高。

東京23区の12月の消費者物価指数は、変動が大きい生鮮食品を除いた総合が2024年の同じ月と比べて2.3％上昇。

2％台となるのは6カ月連続です。

餅やいくら、昆布など、お正月の食材の上昇が続いています。

街の人からは「年末年始はお金がかかるので、かかるものとかからないものを分ける」「割引品でぜいたくしたい」といった声が聞かれました。

自宅でゆっくり過ごす人が多いとみられる、この年末年始。

こうした中、イオンではカニや寿司など正月らしいごちそうに加えて、新たにお正月にピザを初提案します

“正月にピザ”とは意外な気もしますが、イオンでの元日のピザの売り上げは、クリスマスやお盆に次いで年間4番目の高い数字だといいます。

イオンリテール南関東カンパニー 営業推進部長・後藤千尋さん：

昔からの風習でおせち料理とかを食べるが、お子さまにはあまり食べられるものがなくて、「ピザでちょっとパーティー気分で食べたい」ということでピザを選ばしてもらった。

初めて“あけおめピザ”と銘打って売り出すこちらのピザ。

正月の新たな風物詩となりそうです。